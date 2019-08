Walter Mercado advierte lo que sucede en tu rostro si acumulas odio

View this post on Instagram

Walter Mercado viene a Miami 🔮 Adorado por millones de personas alrededor del mundo, Walter Mercado es un astrólogo, actor, bailarín y escritor puertorriqueño, más conocido como personalidad televisiva. Acompáñenos para una conversación en persona sobre su vida y su carrera. . Este programa será en español solamente. ¡Visite nuestro enlace de biografía para comprar sus boletos! . ••• Adored by millions of people around the world, Walter Mercado is a Puerto Rican astrologer, actor, dancer and writer, best known as a television personality. Join us for an in-person conversation with Walter Mercado about his iconic life and career. . This program will be in Spanish only. Visit the link in our bio for tickets!