Dejó el estilo de lado: Gaby Ramírez de Estrella TV se lanza furiosa contra sus enemigas

Harta de los chismes sobre su persona

Gaby Ramírez, figura de Estrella TV y modelo, es famosa por sus apariciones en revistas como Playboy, pero también por algunos chismes que circulan en redes sociales sobre ella.

Su cuerpo, sus relaciones y sus parejas, han estado bajo el escrutinio público, pero ella se hartó y señaló directamente a los responsables.

“Siempre estoy metida en chismes y me encanta, pero a mis enemigas que les encanta inventarme cosas o ponerme comentarios tontos échele más ganitas , conózcanme para que sea más creíble, que bueno que no posteo al guey que me gusta por que ya le estarían mandando MD perritas, y para que sepan está bien rico !! #dos mueran de envidia de mi forma de vida y mi forma de vestir ahí andan mandando MD para que las pelen”, escribió furiosa en sus redes sociales.

“Para ser como yo y tener lo que tengo te hace falta años luz mi Reyna”.

Mentiras y mentiras solo por que las viejas te envidian sigan inventando más chismes así me hacen más mucho más Famosa cosa que ustedes solo la envidia les corroe !! pic.twitter.com/GHWkvfwz5T — Gaby Ramirez (@GABYRAMIREZTV) August 4, 2019

“Ódiame mas mi querida Fan se que mueres por ser una décima como yo sigue inventando tus páginas falsas”, agregó sin mencionar por nombre y apellido a la enemiga.

La conductora recordó que su nombre va de lugar en lugar con chismes.

“El año pasado estuve en el ojo del huracán tuve que desmentir ahora también desmiento todo lo que se me está juzgando, pero se ve que no me conoces por qué si me conocieras a tus mentiras y calumnias les echarías más coco mi Reyna bella”.

“TE AMO ENEMIGA (as) GRAX POR HACERME MÁS FAMOSA CREANDO CUENTAS FALSAS HABLANDO MAL DE MI , pero que crees tengo tantas amigas que me quieren que por todos lados me cubren (ardida ) Muérete de envidia”.

¿Qué opinas?