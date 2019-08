Se escapó serpiente venenosa del zoológico en El Bronx

Los visitantes se quejan de que apenas han sido advertidos

Por segunda vez esta década, una serpiente venenosa “desapareció” de su recinto en el Zoológico de El Bronx.

Al menos desde el martes por la noche una serpiente de mangle de más 3 pies de largo (1 metro), venenosa y trepadora de árboles, está suelta después de que escapó de su lugar de reclusión.

Sin embargo, los funcionarios del zoológico han mantenido el área abierta con apenas una pequeña señal que minimiza el peligro, detalló New York Post.

Un cartel del tamaño de una hoja carta estaba colocado ayer al lado de la boletería adicional de $6 dólares para “Jungle World” diciendo: “Estimados visitantes, falta una serpiente de mangle de 3 pies y medio de largo en su exhibición en Jungle World. Son levemente venenosas, pero no peligrosas para las personas”.

“Las serpientes de mangle son una especie tímida y arbórea que se activa por la noche. Hay pocas posibilidades de ver o entrar en contacto con esta serpiente debido a su naturaleza tímida y reservada, pero si la ve, notifique a un miembro del personal”, continúa el cartel.

Los visitantes del zoológico el miércoles no estaban contentos. La mayoría de las personas que se alinearon para ingresar a la exhibición no notaron el pequeño letrero y y muchos dijeron que no habrían entrado si supieran que una serpiente estaba suelta en el interior.

“Es irresponsable de ellos”, dijo Lucía Crespo, una maestra de 29 años que estaba de visita con su hijo pequeño.

No se han conocido muertes de serpientes de mangle, aunque su veneno puede causar hinchazón dolorosa y decoloración de la piel, según el Instituto Nacional de Zoología y Conservación de Biología del Smithsonian.

El antecedente más cercano de un escape de serpiente allí se remonta a abril de 2011, cuando una mortal cobra egipcia tardó una semana en ser encontrada.

El zoológico de El Bronx ya ha estado en polémica desde 2018 por el tratamiento a su elefante hembra “Happy”, que ha vivido sola allí ya durante 13 años. Activistas han pedido que sea enviada a un santuario de animales donde pueda compartir con otros elefantes.

Adicionalmente, otro paquidermo fue sacrificado allí en noviembre.

