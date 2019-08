Chef James Tahhan y su esposa esperan su primer bebé

¡Sí son ellos los embarazados de 'Un Nuevo Día'!

La sospechosa barriga y el ramo de novia todo el tiempo tapando su vientre, en la tercera boda que tuvieron la semana pasada Chef James Tahhan y su esposa Russel Conde, tenía un porqué: están esperando su primer hijo.

Días antes de confirmarlo en ‘Un Nuevo Día’, show de Telemundo en donde es chef, James nos compartió en exclusiva la feliz noticia, y en una divertida entrevista nos cuenta cómo se prepara para ser papá.

“Siento que los niños son ese verdadero ejemplo de que no hay malicia, de lo bonito que puede llegar a ser la vida sin maldad”, comienza diciendo emocionado pensando ya en la llegada de su hijo.

Pregunta: Hace unos meses, cuando te entrevisté por la boda, me dijiste que estaban trabajando para tener un bebé y resulta qué ¡ya se estaba cocinado en el ‘horno’!

Chef James Tahhan: El trabajo ha dado resultados (risas)… Siempre me ha gustado la cocción lenta, pero nunca pensé que podía esperar nueve meses con tantas ansias, con tantas ganas, esta va a ser la receta de cocción más larga de mi vida, pero la que más voy a querer… Estamos muy contentos, yo estoy un poco desconcertado, porque no entiendo muchas de las cosas que están pasando, te da felicidad pero no sabes, no entiendes, es como una confusión rica.

P: ¿Cómo se enteraron de la noticia?

Ch. J.: Lo estábamos buscando, fuimos al doctor y le preguntamos y nos dijo que lo hiciéramos todos los días. Aunque me dio felicidad, no funciona tan así, hay tema de días, cuestiones del cuerpo que hay que tomar en cuenta. Teníamos días específicos y compré una prueba de embarazo, no sabía si había que lavarlo o no, no entendía lo de las líneas cruzadas… Fimos por otra prueba digital en donde te decía directamente. Cuando le hicimos, dice que sí, en un escenario normal uno llora, se abraza, a nosotros nos dio un ataque de risa por confirmarlo y después verlo.

P: Cuando caíste en cuenta que una personita estaba creciendo dentro del cuerpo de tu mujer, ¿qué pasó?

Ch. J.: Una locura, yo siempre digo que las cosas que yo más amo en el mundo son nuestros perritos, a Mango y a Coco, se han vuelto parte de nuestra vida, hacemos todo con los perros, pensar que los quiero como hijo, pensar que viene algo que arma tu rompe cabeza.

P: Ustedes no son una pareja convencional, ¿pero les pasa cosas comunes como ‘antojos’?

Ch. J.: Si se trata de antojos yo llevo toda la vida embarazado (risas). A ella, por el hecho que yo soy chef, he estado tan encima de la comida, estuvimos por Francias, estuvimos en uno de los mejores restaurantes del mundo, hemos comido tanto que no le dio chance del antojo. Más han sido las cosas que le han dejado de gustar, como el café que era fan y ahora le agarró odio. Tuve que abandonar todos mis perfumes, pero ha sido un embarazo bastante tranquilo, no ha vomitado ni una vez, no se ha sentido mal.

P: ¿Les tomó por sorpresa el sexo del bebé?

Ch. J.: Sí y nos ha tomado por sorpresa porque no lo imaginábamos, porque según los días era imposible que pasara y pasó lo que realmente nosotros queríamos, hasta el doctor se sorprendió del tino que tuvimos.

P: ¿Cómo vas a aplicar la forma que tienen tan particular de ser en la educación de tu hijo?

Ch.J.: Para mí es muy importante darle a mi hijo un poco de la educación que yo recibí, mi madre y mi padre hicieron un excelente trabajo. Para mí es muy importante darle un ejemplo, tenemos una vida muy privilegiada y queremos transmitirle eso al bebé, el darle el valor a las cosas, con todo este avance de la tecnología, yo soy amante de lo práctico, lo rudimentario que nos daba felicidad, irnos de pic nic en medio de un lugar para compartir, comer, hablar, es algo que quiero retomar en ellos y no enfocarnos tanto en lo material, porque estas cosas son recordables.