MTA inicia riguroso plan para combatir evasión de tarifas del Subway

Con el inicio de una fuerte campaña y con más de 500 policías en estaciones, se busca disuadir a quienes no pagan pasaje

El mexicano Miguel Martínez confiesa, con mucha pena, que llevaba casi un año sin pagar el pasaje cuando usaba el Subway de la Gran Manzana. Y aunque admite que estaba cometiendo un delito menor, se defiende explicando que si pagara el tren, como debe de ser, no podría costear la renta ni comer bien, pues su salario como jornalero no le alcanza.

Pero desde unas semanas para acá, el padre de familia de 37 años asegura que le ha sido “más complicado colarse”, porque en las estaciones de Steinway en Astoria y en la de la calle 116 en Manhattan, que son las que más frecuenta, hay más policías vigilando.

La presencia de los uniformados forma parte de una fuerte campaña iniciada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para disuadir a los evasores de pasajes en el servicio de transporte público, que anualmente desangra económicamente a esa agencia con más de $243 millones de dólares, lo que según la agencia, afecta el desarrollo del sistema.

Y asegurando que la intención de la campaña no es perseguir o criminalizar a los evasores sino desalentar ese delito, la MTA ha colocado anuncios en 4,800 autobuses y 1,000 trenes para educar a los usuarios sobre los riesgos a los que se exponen, pero también explicando que la evasión de tarifas es ilegal y la personas puede ser sometida a un arresto, aunque la mayoría solo recibe una citación de transporte o citación judicial.

“Preferimos tus $2.75 del pasaje que tus $100 dólares de multa. Que no te den un ticket, por favor, paga el pasaje”, es la invitación de la MTA, que asegura que el aumento de 500 uniformados de la policía en las estaciones además de combatir el creciente problema de la evasión de tarifas, también forma parte de un plan de acción integral para mejorar la seguridad en todo el sistema de transporte.

Aumentan la vigilancia

El nuevo programa también incluye medidas adicionales para disuadir la evasión de tarifas como puertas de salida mejoradas, monitores y cámaras adicionales en todo el sistema, así que hay mayor vigilancia contra quienes se “cuelan”.

Y ante señalamientos que denuncian que las minorías son las más castigadas por este delito menor, la MTA advirtió que en el plan no existe ninguna intención de perseguir a personas en particular, y que los dos objetivos son “maximizar la recaudación de tarifas y garantizar que la aplicación no se dirija a ningún grupo demográfico específico”. Asimismo, reafirman que la meta es educar a los usuarios y no usar los recursos para aumentar acciones punitivas ni el número de arrestos.

“Pagar su tarifa de metro o autobús no es opcional, y evadirlo perjudica a todos nuestros clientes. Estamos tomando medidas críticas para asegurar los recursos que la MTA necesita para mejorar el sistema, al tiempo que protege mejor los hombres y mujeres que mantienen a los neoyorquinos en movimiento”, aseguró Patrick Foye, presidente y director ejecutivo de la MTA.

El fiscal de distrito de Manhatta Cyrus Vance, aseguró que el plan de frenar a los evasores es educar y crea mayor conciencia.

“Nuestra oficina está orgullosa de invertir en el cambio de Nueva York de un modelo de criminalización a un modelo de prevención para la evasión de tarifas. Este es un movimiento que comenzó en Manhattan, donde hemos utilizado nuestra discreción para reducir enjuiciamientos penales por evasión de tarifas del metro en un 96 por ciento”, dijo el Fiscal, añadiendo que la inversión de hoy en mejoras de diseño y otras medidas de prevención y disuasión “significará que se recauden más tarifas mientras menos neoyorquinos terminen en el sistema legal penal, con consecuencias que alteran la vida, por este bajo costo”.

Temen que paguen los más pobres

Pero no todos ven con buenos ojos la iniciativa y usuarios como Anthony Arauco temen que la presencia policial aumentada genere mayores arrestos y multas a personas de bajos recursos.

“Muchos de los que se saltan la tarifa es porque realmente no tienen como pagar los pasajes y creo que en vez de crear un ambiente de miedo o temor y persecución, debería haber más programas para ayudar a los pobres”, dijo el joven.

Asimismo, Rebecca Bailin, directora de políticas de la organización defensora de los usuarios del transporte Riders Alliance, criticó que se lance una campaña como esta en vez de trabajar por mejorar el sistema, plagado de defectos.

“El Gobernador y su MTA deben concentrarse en arreglar el metro y no en usar la retórica que culpa a los neoyorquinos vulnerables por el mal servicio o gastar recursos preciosos para criminalizar a las comunidades pobres”, manifestó la activista. “Nos encantaría ver a la Ciudad y al Estado trabajar juntos para poner más esfuerzo en arreglar el metro y promover el programa de Tarifas Justas”.

Y precisamente sobre el plan de Tarifas Justas, que aprobó la Ciudad el año pasado para que los neoyorquinos más pobres tengan acceso a MetroCard a mitad de precio, el concejal Ydanis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, hizo un llamado a la Ciudad para que invierta en publicitar más esta iniciativa que muchas personas de bajos recursos no saben que está a su alcance.

“Es importante que todas las personas estén en condiciones de poder pagar el pasaje y por eso le pido a quienes no cuentan con los recursos necesarios a que usen la iniciativa tarifas justas, que subsidia el 50% del transporte a todas las personas que viven en niveles de pobreza”, dijo el concejal, explicando que quienes califiquen pueden acercarse a las oficinas de Recursos Humanos y Wealfare de la Ciudad o a las oficinas de los concejales de sus distritos.

Al mismo tiempo, el líder político mencionó que espera que el accionar de la policía para desalentar a los evasores no genere aumento en castigos punitivos.

“Pedimos al NYPD que las personas que sean detenidas por no pagar pasajes no sean expuestas a un récord criminal”, dijo Rodríguez.

NYPD no aumentará detenciones

El comisionado de Policía James P. O’Neill, advirtió que el rol de más uniformados será ayudar al sistema y disuadir a los evasores, pero no aumentar detenciones.

“Estos oficiales adicionales nos ayudarán a continuar reduciendo el crimen más allá de los mínimos históricos, trabajarán con nuestros socios para resolver problemas y proporcionarán una mayor visibilidad para disuadir el robo de servicio, todo mientras previenen la delincuencia y el desorden en primer lugar”, dijo el Comisionado.

El guatemalteco Tomás Arraiza, apoyó la iniciativa y dijo que es mejor que quienes no tengan como pagar el pasaje busquen ayuda y no se expongan a multas innecesarias.

“Creo que la MTA sí está perdiendo mucho dinero por gente que no paga, y si hay alguien que no le alcanza, es mejor que encuentren otras maneras antes de colarse y pensarlo dos veces, porque se pueden meter en problemas”, comentó el centroamericano.

Datos la evasión de tarifas: