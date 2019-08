Mira todas las veces que Chiquis Rivera ha presumido su cuerpo en Instagram

Sus pronunciadas curvas te dejarán con la boca abierta

Hace unos días Chiquis Rivera causó sensación cuando en su luna de miel su esposo Lorenzo Méndez publicó en su cuenta de Instagram una foto de la pareja en la playa, con lo cual propios y extraños quedaron prendados con el cuerpo de la cantante.

Pero esa no fue la primera vez que Chiquis ha mostrado su cuerpo y se ha pronunciado orgullosa de tener unas curvas que pertenecen a la mayoría de las mujeres. Así, hemos visto varias imágenes de la hija de Jenny Rivera luciendo trajes de baño que disimulan muy bien cualquier defecto en su cuerpo.

Tal vez la más impactante foto de Chiquis es una en blanco y negro, que posteó hace tiempo en donde aparece desnuda y que iba acompañada con el texto “Hola…soy Janney. Con cicatrices, estrías y celulitis! Soy imperfecta, soy sensible, soy… MUJER! Take it or leave it, this is me. This is who I am”. Aunque muchos la seguirán criticando, estamos seguros que la cantante seguirá dando de qué hablar con sus imágenes en Instagram.

La “sencillísima” bata de baño de Maluma

Jwan Yosef, el esposo de Ricky Martin, hace un sexy ritual para entretener a su pequeña hija