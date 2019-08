Abuso sexual infantil: un secreto a voces

El próximo paso será enfocarnos en la educación de los niños y niñas para prevenir este tipo de abuso

En nuestra comunidad existe un secreto a voces. El abuso sexual de nuestros niños y niñas ocurre a menudo, pero la vergüenza y nuestra misma cultura nos obliga a callar el dolor. Rara vez buscamos justicia y rara vez buscamos ayuda psicológica para tratar las secuelas del abuso. Esto lo sé porque de niña fui víctima de abuso sexual y recién ahora, después de muchos años, tengo el valor de hablar sobre mi dolor y buscar ayuda.

Las estadísticas demuestran que el 90 por ciento de los niños abusados conocen a los monstruos que se aprovechan de su inocencia. Suelen ser líderes religiosos, maestros o hasta miembros de nuestra propia familia. Desafortunadamente sabemos que uno de cada 10 niños será abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años de edad. También sabemos que este tipo de abuso deja marcas permanentes; algunas víctimas desarrollan problemas psicológicos como bulimia o depresión, y muchas se hacen daño a sí mismas para escapar del dolor de los recuerdos.

Mi proceso de recuperación es diario. Todavía lloro y me paralizo al pensar en la posibilidad de reencontrarme con el hombre que abusó de mí. Pero gracias a Dios mi familia me apoya y, con terapia, he podido tener una vida más normal.

Ahora como legisladora, busco abrirle las puertas de la justicia a personas como yo. Tuve el honor de co-auspiciar y votar para aprobar la Ley de Víctimas Infantiles, la cual entró en vigencia el pasado mes de febrero. Previamente, las leyes de Nueva York injustamente limitaban el tiempo en el que un adulto podía denunciar un abuso sufrido en su infancia. Pero gracias a esta nueva ley, somos más los sobrevivientes que tenemos la oportunidad de demandar a los responsables de robarnos nuestra inocencia.

Esta nueva ley, extenderá por cinco años el plazo límite que tienen las víctimas de abuso sexual infantil, para presentar cargos criminales en contra de sus abusadores. La antigua ley sólo permitía que víctimas menores a 23 años de edad puedan hacerlo. Hoy, la nueva norma extiende la posibilidad de realizar una denuncia hasta los 28 años de la víctima.

Por otra parte, esta nueva ley permite que las víctimas, hasta sus 55 años de edad, puedan presentar demandas civiles en contra de sus abusadores y/o instituciones que permitieron o encubrieron el abuso.

Sin embargo, considero que una de las partes claves de esta nueva ley es la apertura de una ventana de tiempo retroactiva para aquellas víctimas como yo, que se nos había vencido el plazo límite para realizar una denuncia. Durante el espacio de un año, a partir del 14 de agosto, podremos buscar compensación civil sin importar cuando ocurrió el abuso.

El abuso sexual de un niño es un crimen de poder – el poder que ejerce un monstruo sobre la vida y la inocencia de un niño. No escogimos ser víctimas, pero gracias a esta ley podemos escoger ser sobrevivientes.

El próximo paso será enfocarnos en la educación de los niños y niñas para prevenir este tipo de abuso. Pero si usted ya es un adulto y fue víctima de abuso sexual infantil, puede llamar Safe Horizon a 1-800-799-7233 para buscar ayuda psicológica, como lo hice yo, y para saber si esta ley le brindará a usted la oportunidad de obtener justicia.

Ahora el poder está en nuestras manos. Hagamos justicia y pongamosle fin a esta terrible epidemia que durante demasiado tiempo ha sido un secreto a voces.

Catalina Cruz es la Asambleísta que representa el Distrito 39 en Queens (Corona, Elmhurst, Jackson Heights).