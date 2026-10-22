Universidad Columbia busca personal de limpieza: paga hasta $23.52 por hora

La Universidad Columbia tiene una vacante de limpieza de tiempo completo en Nueva York, con un sueldo de entre $21.53 y $23.52 por hora. El puesto requiere preparatoria terminada o estudios equivalentes y contempla una jornada de 40 horas semanales.

Dónde trabajarás y cuál es el horario

La plaza corresponde al departamento de Servicios del Campus y se desempeñará en Ferris Booth Commons. La persona contratada limpiará y mantendrá áreas como cocinas, comedores y sótanos, bajo la supervisión del gerente de turno.

El horario habitual es de miércoles a domingo, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., por lo que incluye trabajo los fines de semana.

La oferta está clasificada como un empleo regular de personal de apoyo sindicalizado, dentro de la unidad de negociación 1199 Cafeteria Workers.

La convocatoria se publicó el 5 de octubre de 2026 y tiene el número de identificación 559955.

Qué tareas tendrás que realizar

El trabajo incluye lavar platos, ollas y sartenes, además de limpiar pisos y paredes. También será necesario lavar alfombras con máquinas especiales.

La persona seleccionada utilizará equipos como lavavajillas, máquinas para limpiar alfombras y equipos de lavado de ollas.

Estas funciones forman parte de la limpieza de los espacios y utensilios utilizados en las operaciones del comedor.

Además, deberá ayudar a otros empleados cuando lo indiquen los supervisores, utilizando el equipo necesario para cada tarea.

El cumplimiento de las normas de seguridad es parte de las responsabilidades.

La universidad también podrá asignar otras labores relacionadas con la categoría del puesto.

Qué necesitas para postularte

El requisito académico mínimo es contar con un diploma de preparatoria o su equivalente.

Columbia señala que está comprometida con la contratación de residentes locales que cumplan las condiciones del empleo.

También mantiene una política de igualdad de oportunidades para los solicitantes, incluidas las personas con discapacidad y los veteranos.

Quienes tengan una discapacidad y necesiten ayuda para completar el proceso de solicitud pueden consultar el apartado de apoyo para solicitantes con discapacidad dentro del portal de empleos.

Cómo se determina el sueldo

El pago ofrecido va de $21.53 a $23.52 por hora.

La cantidad que reciba la persona contratada dependerá de factores como su preparación, experiencia, capacitación, habilidades especializadas y, cuando corresponda, licencias.

La universidad también toma en cuenta el presupuesto del departamento para establecer la remuneración final.

Dónde solicitar el empleo

Las personas interesadas pueden consultar la vacante de Porter en el portal oficial de Columbia e iniciar allí su postulación mediante la opción ‘Apply Now’.

Para identificar la oferta correcta, busca el número 559955 y confirma que corresponda a Ferris Booth Commons y al horario de miércoles a domingo.

El portal también permite crear alertas de empleo para recibir información sobre otras oportunidades, seleccionando criterios como departamento, ubicación y tipo de jornada.

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