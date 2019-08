‘The Riveras’: Johnny López, hermano de Chiquis Rivera, ya no quiere ser gay tras romper con novio

El hijo de Jenni Rivera confirmó ruptura de su novio Joaquín

Johnny López confirmó lo que ya se sospechaba hace algunos meses, que terminó su noviazgo con Joaquín, así lo confirmó en el primer capítulo de la cuarta temporada de “The Riveras“.

El hermano de Chiquis Rivera se sinceró en el reality show y dejó entrever que podría dejar de ser gay tras su experiencia amorosa.

“Hace como un año y medio atrás salí del closet y empecé mi primera relación seria con mi ex Joaquín. No funcionó”, dijo el joven de 18 años en el progama del canal Universo.

“No creo que vuelva a tener una relación con un hombre”, agregó el hijo más joven de Jenni Rivera.

Esta declaración dejó perpleja a su hermana mayor que le preguntó si ahora quería salir con chicas.

“No sé, es raro”, contestó López.

Cuando Chiquis insistió en el tema le volvió a preguntar si ya no saldría con chicos.

“No creo. No me gustó la dinámica de la relación”, dijo el también conocido como “El Cinco”. “Aunque fui feliz durante la relación, no me gustaba mucho la dinámica entre dos varones. Siempre pensaba en eso y me incomodaba”, ahondó en el tema.