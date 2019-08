Angelique Boyer cuestionada si Sebastián Rulli fue culpable de su separación de José Alberto Castro

"Fue una etapa súper ruda de mi vida"

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una pareja de telenovela de la vida real que se conoció hace 9 años cuando protagonizaron “Teresa”, producción de José Alberto Castro. En aquel entonces la actriz de origen francés fue pareja del productor de Televisa y las cosas terminaron justo cuando Boyer y Rulli terminaban de grabar otro melodrama que ambos protagonizaron, “Lo Que La Vida Me Robó”.

En los medios y redes sociales se manejaron muchos rumores de que si Rulli había sido el tercero en discordia y en una reciente entrevisa Angelique fue cuestionada sobre el tema.

“No me gustaría ni siquiera hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa”, dijo Boyer a la periodista Aurora Valle en el programa “Confesiones” del canal TLNovelas México.

De lo que si confesó Boyer fue que durante su noviazgo con Castro vivió una etapa difícil.

“Me tuve que salir de mi casa. Fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos”, confesó la actriz.

“La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he madurado y he dejado el pasado atrás. Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada”, agregó.