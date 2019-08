Carlos Rivera acepta sus defectos y le dice no al Photoshop

El cantante sigue la tendencia de aceptarse tal y como es

El cantante mexicano Carlos Rivera siempre se ha distinguido por su trato amable a sus fans, y entre su sencillez ahora entra al grupo de artistas que se sincera con el público en cuanto a los defectos de su cuerpo.

En una fotografía reciente que Carlos subió a su cuenta de Instagram, aparece en close-up mostrando su rostro; lo curioso del caso es que acompañó la imagen con el siguiente texto: “This is me… Sí, son ojeras. Sí, las tengo desde que soy niño, viene de familia. No, no estoy cansado. No, tampoco triste. Sí, las podía borrar con photoshop pero, ¿Para qué? Si así soy”.

Los fans de Rivera no vieron las ojeras como un defecto, sino que dejaron muchos comentarios favorables para el cantante, quien comenzará a participar en breve en el programa de talentos mexicano ¿Quién es la máscara? Pero además Carlos ha estrenado ya su nuevo sencillo: se trata de una colaboración con la española Natalia Jiménez en el sencillo “El destino”, una canción que hace muchos años hicieran famosa Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. El video en YouTube ya lleva más de un millón de vistas.

