Exigen a Cuomo y la MTA invertir más en el servicio de buses de El Bronx

Durante una demostración pidieron fondos para mejoras que beneficiarían a más de 65,000 usuarios

El año pasado la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) realizó una inversión de $10 millones de dólares para mejorar el servicio de autobuses expresos del llamado ‘condado olvidado’, Staten Island. Y ahora, los que se sienten que han sido ‘olvidados’ son los residentes de El Bronx, quienes demandan un trato igual por parte del gobernador Andrew Cuomo y el presidente de la MTA Pat Foye.

Durante una demostración realizada este martes en las afueras de la Oficina del Servicio Postal, usuarios de los autobuses del ‘condado de la salsa’, junto a activistas, organizaciones que velan por los derechos de los pasajeros y funcionarios electos, exigieron al mandatario y al líder de la agencia de transporte que agreguen más fondos para el próximo rediseño de la red de autobuses de E Bronx.

Los manifestantes hicieron la comparación que mientras los fondos asignados en Staten Island beneficiarán a 40,000 usuarios, en El Bronx la cifra de los que verían mejoras en sus vidas con una mayor inversión en ese transporte público superaría a los 65,000, en su mayoría residentes de los vecindarios más pobres de los cinco condados. Y aprovechando que estaban en el correo, 17 oficiales electos enviaron una carta a Cuomo y Foye, en la cual hicieron el pedio formal de más fondos.

“Mejorar el servicio de autobuses para los usuarios de El Bronx significa darles a los pasajeros movilidad económica y ahorrarles tiempo y dinero a las personas. Invertir en ese plan significa aumentar la frecuencia a mediodía, las tardes y los fines de semana. Los usuarios del autobús de El Bronx no trabajan de 9 a 5, ellos trabajamos en tiendas minoristas, hospitales y otros trabajos no tradicionales. Se necesitan nuevas rutas para llevarnos a los principales centros de trabajo como Hunts Point Market y LaGuardia Airport“, indicó Ramona Ferreyra, mimbro de Riders Alliance.

“Los problemas que afectan a los pasajeros de autobuses de El Bronx son demasiado grandes para remediarlos mediante un plan ‘neutral basado solo en los ingresos'”, dijo Jaqi Cohen, director de Campaña de Straphangers Campaign, agregando que Cuomo y Foye “deben invertir en el éxito del rediseño de la red de autobuses de El Bronx para que los pasajeros puedan llegar a donde necesitan ir rápidamente, con frecuencia y a tiempo”.

El grupo de manifestantes indicó que no están satisfechos con el primer borrador del plan de autobuses de rediseño de El Bronx. Aseguran que si bien proponen varios cambios en las rutas, temen que sin recursos adicionales, la agencia no pueda reinventar con audacia el servicio de una manera que aumente el acceso de los residentes a las oportunidades que podrían tener gracias al uso del transporte público, ya que en la actualidad, muchos centros de trabajo en el condado son difíciles de alcanzar. Con muchos trabajando en Queens, los pasajeros también están preocupados que el rediseño no mejore lo suficiente el servicio entre las condados que carecen de una conexión directa de Subway.