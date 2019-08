Hijos de estilista asesinada por su esposo en salón de Queens no saben que está muerta

Carmen Iris Rodríguez Santiago fue enterrada este lunes en Nueva Jersey

El hijo menor de la estilista dominicana Carmen Iris Rodríguez Santiago, a quien su esposo asesinó la semana pasada en el salón de belleza donde trabajaba en Queens, no sabe que su madre está muerta.

Los encargados del cuidado del niño no le han dado la noticia en un intento de ver de qué manera hacen el impacto menos doloroso.

En el caso del hijo mayor que Rodríguez Santiago, de 35 años, tuvo con William Rivas, acusado de matarla a puñaladas, se le ha dicho que su progenitora tuvo un problema, pero supuestamente no le han precisado sobre el deceso.

La información la dio Dileyda Hernández, una amiga de la familia, citada por Diario Extra.

“El pequeño todavía no sabe que su madre ya no va a estar con ellos”, dijo Hernández. “El mayor sabe que algo le sucedió a su madre, pero no sabe la forma cruel en que sucedió”, agregó.

El lunes se realizaron las exequias fúnebres para despedir a la originaria de Moca.

Familiares y amistades acudieron en horas de la mañana en la iglesia Nuestra Señora del Refugio de El Bronx.

Tras la misa de cuerpo presente, los restos de Santiago fueron llevados hasta el cementerio de Rosedale, en Linden, Nueva Jersey.

La estilista de Tu S’tilo Salon Spa, en la avenida 37, en Jackson Heights, murió atacada por Rivas en el establecimiento y ante la presencia de otros empleados y clients.

Una semana antes del crimen, Rivas, de 39, trató de estrangular a Santiago. La propietaria del establecimiento en el que trabajó la víctima durante cinco años le pidió que lo denunciara a la Policía y que solicitara una orden de protección. Sin embargo, la madre no quiso emprender una acción penal contra Rivas para evitar que cayera en la cárcel.

Rivas, acusado el viernes en su cama del hospital a través de una video conferencia judicial, permanecerá retenido sin fianza.

Enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma.