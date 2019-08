5 buenos trabajos donde no necesitas experiencia para ser contratado

Aun sin experiencia, en todos ellos ganarías alrededor de $45,000 al año

Seguramente, más de una vez te has encontrado en el círculo vicioso de que no encuentras trabajo porque no tienes experiencia, pero tampoco puedes obtener experiencia porque no te dan trabajo.

Si este es tu caso actualmente, quizás te convendría alguno de los siguientes empleos en donde están dispuestos a enseñarte todo lo que debes saber.

1–Asistente de relaciones públicas

Son los que se comunican entre la marca (o cliente) y su audiencia. Para esto no se necesita experiencia, ya que muchas firmas de relaciones públicas ofrecen programas de capacitación durante los primeros dos años.

Eso sí, necesitas tener buena capacidad para comunicarte con la gente y excelentes habilidades de redacción.

Salario promedio al año: $ 45,498 dólares.

2–Agentes de bienes raíces

Estos son los que ayudan a las personas que buscan comprar una residencia a encontrar el lugar ideal, ajustado a su presupuesto. Además, les facilita todo el papeleo que hay que hacer al adquirir una casa.

Comúnmente, una persona sólo debe tomar un curso de 60 horas para ser agente de bienes raíces.

Salario promedio al año: $51,899 dólares.

3–Representante de ventas

Son los que venden productos a empresas o directamente a los consumidores. Aunque es cierto que en ocasiones te piden que tengas una licenciatura para darte este empleo, hay muchos otros casos en los que no te piden estudios.

Salario promedio al año: $ 45,436 dólares.

4–Asistente administrativo

Ellos se dedican a archivar documentos, responder llamadas telefónicas, programar reuniones y realizar otras tareas de oficina. También suelen tomar notas en las reuniones y asistir en lo que se requiera a sus superiores.

Salario promedio al año: $44,950 dólares.

5–Asistente legal

Estas personas ayudan a los abogados con el papeleo, atienden los teléfonos, programan reuniones y generan informes de los casos, entre otras cosas.

Aunque hay empresas que sí requieren que tengas cierta experiencia, hay muchas otras que prefieren prepararte para el puesto.

Salario promedio al año: $46,452 dólares.

