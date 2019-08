Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Prepárate para disfrutar en Coney Island de los éxitos de la Sonora Ponceña en un concierto en el que tendrán como invitado especial al cantante José Alberto ‘El Canario’, de un festival de acordeones en Bryant Park y de una fusión de ritmos afrocolombianos de la mano del Grupo Rebolú en Queens

Jueves 15

Broadway en Bryant Park

En Bryant Park puedes deleitarte, hoy jueves, con la última presentación durante esta temporada de un show que te permitirá ver un segmento de alguno de los más famosos shows de Broadway. El espectáculo comienza a las 12:30 p.m., pero se recomienda llegar temprano, a partir de las 11:00 a.m., a fin de conseguir un asiento. Al espectáculo de Broadway le precederá además una muestra artística que también podrás ver sin costo alguno. Información: http://www.bryantpark.org/programs/broadway-in-bryant-park

Foot Locker en el Alto Manhattan

Con el objetivo de celebrar la apertura de su nueva tienda en el Alto Manhattan, la tienda Foot Locker ofrecerá durante toda la semana actividades en coordinación con la marca Nike. El sábado 15, a las 5:30 p.m., la tienda presentará ‘Her Kicks’, con un panel femenino y el sábado 17 desde las 9 a.m., hasta la 1 p.m., la tienda de calzado deportivo, en asociación con la organización We Run Uptown, ofrecerá un evento en torno al grupo para correr ‘Run Club’. El nuevo establecimiento de Foot Locker abrió sus puertas el pasado 10 de agosto en el 605 West 181st Street, en Manhattan.

Viernes 16

Concierto: Festival de acordeones

Asiste a Accordions Around the World, un maratón musical que celebra la magia de los acordeones. Esta fiesta, que se prolongará por cinco horas, traerá a escena músicos de todo el mundo con Bryant Park como escenario. Este festival te permitirá disfrutar de la presentación de diversos músicos de todo el mundo entre los que figuran: Rey Vallenato, Beto Jamaica, Los Texmaniacs, Fedor Chistyakov y Aces of Rhythm. De 5 a 10 p.m. Información: http://www.bryantpark.org/events/

Cine al aire libre

Aprovecha la proyección de películas que realiza al aire libre el Intrepid Sea, Air & Space Museum como parte de su programa Summer Movie Series. Este viernes puedes ver la cinta ‘Willy Wonka & the Chocolate Factory’ bajo las estrellas y con las mejores vistas panorámicas del Río Hudson y de los rascacielos de la ciudad. El espacio de proyecciones abrirá sus puertas a las 7 p.m. Gratis. Información: http://www.intrepidmuseum.org/movie-series

Sábado 17

Un dulce festival en El Bronx

Durante este fin de semana, sábado 17 y domingo 18, puedes explorar las propiedades y las múltiples maneras en las que puedes beneficiarte de la miel. El festival Honey Weekend ofrecerá la oportunidad de probar diversos tipos de miel y de adentrarte en talleres para crear velas. Este evento tendrá lugar en el Wave Hill Cultural Center en El Bronx. El costo de admisión es $12 y gratis para miembros de Wave Hill y niños menores de 6 años. Información: http://www.wavehill.org/events/categories/honey-weekend/

Concierto: Grupo Rebolú

Explora la propuesta musical del Grupo Rebolú, que trae a escena música afrocolombiana, proveniente de la costa caribeña de ese país, con un toque urbano. El grupo está integrado por Ronald Polo, vocalista, compositor y gaitero, Morris Cañate, percusionista y Johana Castañeda. Rebolú combina cumbia, porro, chalupa, tambora y bullerengue. Esta agrupación, radicada en la ciudad, estará en concierto en Terraza 7, en Queens. Desde las 10 p.m. Entrada: $15, en el 40-19 Gleane St. Elmhurst, Información: http://www.terraza7.com

Domingo 18

La Sonora Ponceña y José Alberto ‘El Canario’

Tienes una cita ineludible con La Sonora Ponceña, una de las agrupaciones de salsa más antiguas de la ciudad. Esta orquesta, fundada en Puerto Rico en 1954 por Enrique Lucca Caraballo y Antonio Santaella, ofrecerá un concierto en el Ford Amphitheater, en Coney Island, que tendrá como invitado especial al cantante dominicano José Alberto ‘El Canario’. La Sonora Ponceña cuenta con una discografía que abarca 32 álbumes y esta dirigida por Papo Lucca, hijo de Enrique Lucca Caraballo. A las 6 p.m., en el 3052 W 21st St, Brooklyn. Gratis. Información: http://www.cityparksfoundation.org/events/la-sonora-poncena/

Gorayeb invita al Festival Ecuatoriano

Baila, canta y diviértete junto a toda la familia durante la séptima edición del Festival Ecuatoriano de Nueva York. El evento, que se realizará en colaboración con la firma de abogados Gorayeb, conocidos como Los abogados del pueblo, traerá este año orquestas en vivo, grupos de danza, gastronomía, juegos interactivos y sorpresas. Esta celebración, que también se conoce como el Festival del Orgullo Ecuatoriano y que forma parte de la agenda del Mes de la herencia ecuatoriana se desarrollará en el área de eventos comunitarios del parque de Flushing Medows Park, localizado al lado del Queens Theatre. De 11:00 a.m., hasta las 5 p.m. Gratis.

Concierto: Un canto a la inmigración

Acompaña al compositor, arreglista y director de orquesta, Jaime Lozano, en su debut en Joe’s Pub. Lozano presentará canciones que hablan sobre la experiencia inmigrante, el sueño americano y el proceso de construir un nuevo hogar, lejos del lugar de origen. El músico estará acompañado una banda en vivo y un selecto grupo de artistas de Broadway entre los que estará Danny Bolero, Florencia Cuenca, Henry Gainza, Gabriela García, Javier Ignacio y Mauricio Martínez, entre otros. A partir de las 7 pm. Entradas: $15. Información: http://www.publictheater.org/Joes-Pub-at-The-Public

Festival AfriBembe en Harlem

El Centro Cultural del Instituto de la Diáspora Africana en el Caribe (CCCADI) se une a It’s My Park Day para presentar el AfriBembe Festival en East Harlem. Este encuentro celebrará la música y las diversas expresiones culturales de la diáspora africana a través de exhibiciones, muestras culinarias, música en vivo y desfiles de moda callejeros. Harlem Art Park está ubicado en el East 120th Street Lexington Avenue and 3rd Avenue. Gratis, desde las 12:00 p.m., hasta las 8 p.m. http://www.eventbrite.com/e/the-afribembe-festival

Mercados al aire libre

No puedes dejar de visitar los mercados Smorgasburg en diversos puntos de la ciudad, en donde podrás saborear los más diversos platos al aire libre. Smorgasburg está abierto los viernes en World Trade Center de 11 a.m., a 7 p.m., y los sábados están en Williamsburg, en East River State Park. Para cerrar la semana puedes ir los domingos a Prospect Park, en Breeze Hill, en donde estarán de 11 a.m., a 6 p.m. Información: http://www.smorgasburg.com

Lunes 19

Noche de Karaoke en Queens

Comienza la semana de la forma más divertida: cantando tus canciones preferidas en un karaoke. Terraza 7 propone reunir amigos y participar de su Karaoke Terraza, una serie que se realiza todos los lunes y que tiene como anfitriona a la cantante colombiana Tati Lorens Barrios. La artista, oriunda de la región de barranquilla, tiene como especialidad el folclor de la costa atlántica de Colombia. A las 11 p.m. En el 40-19 Gleane St., de Elmhurst, Queens. Información: http://www.terraza7.com