Cambian de prisión al ahijado de El Chapo Guzmán, El Mini Lic, es amenazado de muerte

Lo habrían amenazado por colaborar con la DEA

Dámaso López Serrano alias “El Mini Lic“, ahijado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue reubicado en otra prisión, luego que acusara que había una conspiración en su contra “para que le rompieran la cabeza” y así evitar que testificara en contra de narcotraficantes integrantes del Cártel de Sinaloa.

Así lo informó el semanario mexicano Río Doce, que cita a fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ por sus siglas en inglés), el cual reporta que “El Mini Lic” sólo regresó a su celda tras testificar frente a un juez, para recuperar objetos personales, mientras era fuertemente custodiado y sacado de la prisión Metropolitan Correctional Center, en Nueva York, y trasladado vía aérea a la cárcel de mediana seguridad Oklahoma Cty FTC, localizada en Oklahoma.

Esto luego que el pasado 5 de agosto, el hijo del excompadre de “El Chapo” Guzmán, Dámaso López alias “El Licenciado“, testificara en contra de Jesús Raúl Beltrán León, alias “Chuy Raúl” o “El Trébol“, a quien acusó de ser “una persona violenta, y que habría ofrecido 25 mil dólares a la pandilla Four Corners Hustlers, de Chicago, para que le rompieran la cabeza”.

“Yo lo conocí (a Beltrán León) en Sinaloa, y desde siempre supe que era una persona violenta, incluso, en una fiesta de navidad lo vi disparando un fusil AK-47 que estaba bañado en oro, por eso no quería que testificara contra él”, dijo “El Mini Lic“.

Al día siguiente, Beltrán León fue sentenciado a 28 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad, aunque según el mismo medio de comunicación, la acusación de “El Mini Lic” no influyó en la sentencia del juez, pues de haber sido así le hubiesen dado una sentencia mínima de 35 años, pero como no se demostró la acusación, no fue así.

“Chuy Raúl” o “El Trébol“, fue acusado de ser el guardia de seguridad de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y de estar encargado de coordinar el trasiego de al menos 110 libras (50 kilos) de cocaína a Estados Unidos, por lo que a partir del 2009 la Agencia Federal Anti Drogras (DEA por sus siglas en inglés) lo ubicó como uno de los operadores del Cártel de Sinaloa. De esa manera, fue detenido en noviembre de 2014, nueve meses después de la detención de Guzmán Loera, también en el estado de Sinaloa, solo que a diferencia de “El Chapo“, quien fue arrestado en el municipio de Mazatlán, “El Trébol“, fue aprehendido en Culiacán.

Beltrán León pasó casi tres años en el penal Máxima Seguridad, del Altiplano, en el Estado de México y en enero de 2017 fue extraditado a Chicago, Illinois, donde a principios de 2019, se declaró culpable de todos los cargos de los que se le acusaban.

