Pensó que tenía piedras en el riñón, resultaron ser trillizos

Dannette y su esposo Austin ya tenían dos niñas y un niño, antes de que llegaran los trillizos

Una mujer se ha llevado el susto de su vida después de tener que ser trasladada de urgencia al hospital por lo que pensó que eran cálculos renales y terminó dando a luz trillizos.

Dannette Glitz, de Sturgis en Dakota del Sur, no tenía idea de que estaba embarazada ya que no sintió ningún movimiento y no experimentó náuseas matutinas.

En una publicación en Facebook, explicó que comenzó a sentir dolores en la espalda y en el costado y pensó que serían cálculos renales.

“Ttenía tanto dolor que todo lo que podía hacer era acostarme en mi cama y llorar. Me dolía moverme e incluso respirar”, explicó a los medios locales.

Dannette fue al hospital, pensando que tendrían que operarla por los problemas renales, sin embargo se llevó la sorpresa de su vida cuando el médico le dijo que estaba embarazada de 34 semanas.

Pero ahí no quedaron las noticias inesperadas, el médico le comunicó que esperaba gemelos, pero a todos pilló por sorpresa cuando nació un tercer bebé.

“Es inusual concebir trillizos de forma natural, y mucho menos que pasen 34 semanas sin saberlo”, le contó Dannette a KOTA-TV.

Los bebés nacieron con una diferencia de cuatro minutos y pesaron alrededor de cuatro libras.