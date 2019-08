A Pablo Lyle le niegan amaparse en la ley de defensa propia

Todo lo que pasó en las 7 horas frente al juez

Luego de 7 horas y más de 8 testigos, Pablo Lyle perdió la única esperanza que le quedaba de poder quedar libre en el juicio por el caso de homicidio involuntario , cargos que le pusieron luego del altercado de tránsito que protagonizó, donde murió José Ricardo Hernández, después de haber recibido el golpe del actor.

Este jueves, 22 de agosto, era uno de los días más esperados para el actor, su familia y también la de la familia del fallecido. ¿Por qué? porque los abogados de Lyle iban a jugarse su carta más fuerte, pedirle al juez Alan Fine, quien tiene a cargo el caso de homicidio involuntario del que está siendo acusado, ampararse en la ley ‘Stand your grounds’ o ley en defensa propia.

Sin embargo, luego de escuchar a los testigos entre los que se encontraban la esposa y cuñado del actor, testigos oculares, el inspector que llegó a la escena y el propio Pablo, el juez decidió que habían argumentos y pruebas suficientes para desestimar que lo sucedido fue “en defensa propia”.

¿Qué dijo Pablo en su declaración?, “En el momento que el automóvil no está parando y veo la intersección pensé que podía perder a mi familia. Era una amenaza para mi familia (el hombre fallecido)”, fue parte del testimonio del actor, quien no pidió traductor y él mismo lo dijo en inglés.

Dentro de los testigos oculares se encontraba una mujer que dijo que la víctima mortal repetía: “No me pegues, no me peques”.

De esta manera, Pablo Lyle perdió su gran esperanza. La próxima audiencia será el 9 de septiembre y luego de evaluar lo sucedido en el día de ayer, los abogados del actor decidirán se apelarán la decisión del juez o tendrán que ir a juicio en donde 6 miembros del jurado decidirán el destino del mexicano.

