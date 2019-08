María Celeste Arrarás se une en oración por la salud de Edgardo del Villar

View this post on Instagram

Con mucha tristeza compartimos el mensaje de nuestro compañero de Telemundo @edgardodevillart47 dejandonos saber su diagnóstico y nos unimos a las oraciones por su pronta recuperación: ‘Carolina y yo nos reunimos con el equipo médico para ver los resultados de mis exámenes. Desafortunadamente, no fueron lo que se esperaba y los médicos confirmaron la presencia de cáncer. Mientras me preparo para la siguiente fase de mi tratamiento médico, mi fe en Dios es más fuerte que nunca, y él me ha bendecido con los mejores profesionales médicos del mundo. Tanto mi familia en mi casa como la de Telemundo 47, han estado a mi lado desde el comienzo de este proceso, y no podría pedir personas más fuertes, más compasivas y más amorosas que ellos. Me gustaría agradecer nuevamente a los televidentes de Telemundo del área triestatal, así como a las personas de todo el mundo por sus oraciones y cálidos deseos. Ellos han sido una fuente de fortaleza e inspiración para mi familia y para mí también. Espero poder seguir manteniéndolos informados sobre mi estado de salud. Abrazos, Edgardo @edgardodelvillart47 @carolinanovoaarias