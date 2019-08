Natti Natasha rompe las redes con este sexy video que la muestra bailando

La cantante ya ha conseguido más de un millón de vistas al clip

Natti Natasha sí que sabe cómo entusiasmar a sus millones de fans: esta vez lo hizo bailando muy sensualmente una de sus propias canciones, “Deja tus besos”, en un video que, en cuestión de 18 horas, ha alcanzado más de un millón de reproducciones.

En el video, podemos ver cómo la cantante de música urbana (vestida con un top negro y exhibiendo su abdomen) menea sus caderas y se desliza por el piso, todo esto dejando ver sus muy delineadas curvas, mientras se toca de forma sexy gran parte de su cuerpo.

Algunos de los comentarios al clip de Natti fueron “Baby tu sensualidad uoh oh oh oh oh ouh me tiene al borde de la locura”, “Más rica que el sol de verano” y “Tengo una Obsesión por ti”

