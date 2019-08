4 claves para superar la crisis de pareja al ser padres

Las crisis de parejas al ser padres pueden llevar incluso a la separación

Si acaba de nacer tu bebé y tu esposo/a y tú sienten que se están derrumbando como pareja: por no tener tiempo a solas, por no saber cómo dividir el cuidado del niño entre ambos, etc; aquí te ayudaremos con estos tips.

1. ¿Cuál es el rol de la madre?

Durante los primeros días post-parto la mujer se encuentra en una montaña rusa de emociones, de estrés y de agobio que la puede hacer sentir incapaz para cumplir su papel de madre.

Pero esto es normal. Tendrás que amamantar a cualquier hora, dormir poco, pero también necesitar ayuda de tu pareja, o de tu familia, en casos como: cambiar al bebé, o darle su biberón.

2. ¿Cuál es el rol del padre?

Muchos sentirán que son inútiles al tener su primer bebé por ser inexpertos, pero la madre también lo es, y juntos formarán un gran equipo. Ayuda a tu pareja a dar de comer al bebé, o cambiarlo, mientras ella descansa un poco.

Demuéstrale tu apoyo. La mujer en los primeros 40 días se muestra muy sensible.

3. Mantengan la comunicación

Afrontar las situaciones juntos, es la mejor opción. Piensen en turnarse durante las noches, por si el bebé llora. Permítanse descansar cada uno mientras el otro atiende al bebé.

Conversen sobre lo que no les gusta, y lo que se puede mejorar. Así serán una mejor pareja.

4. No dejes el control a tu familia

Toda la familia se entera de la llegada del bebé, la emoción los abarca y quieren enseñarte todo lo que ellos saben, obligándote a que hagas las cosas a su manera.

Escúchalos, pero atiende a tu bebé de la forma que mejor te parezca. Siempre y cuando la atención hacia tu hijo sea completa.

Hay muchas parejas que no se llevan bien con la familia de la otra, y esto es muy común. Para estos casos solo deben reorganizarse, como personas adultas, e implantar encuentros donde cada grupo familiar pueda conocer al bebé y disfrutar de él.

Recuerda que principalmente debes velar por tu nueva familia: tu bebé, tu pareja y tú.