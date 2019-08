Julián Gil asegura que no extraña a su hijo Matías

Julián Gil asegura que tiene más de un año de ver al hijo que procreó con Marjorie de Sousa

Al ser cuestionado por su hijo Matías, Julián Gil destacó que ya tiene un año que no lo ve y eso impide poder formar más vínculos con él… por lo tanto no lo extraña.

“Estamos en agosto, ahora se cumple un año de la última vez que estuve en la convivencia con Mati”, y agregó: No (lo extraño), suena duro pero no, lamentablemente no lo extraño, quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes, entonces es duro.”

Contrario a lo que pudiera pensarse, Gil no recuerda con desagrado su noviazgo con la mamá de su hijo, Marjorie de Sousa.

“Arrepentirme no, porque si te puedo asegurar cosas que viví con ella, a pesar de lo que todo el mundo conoce que nos pasó, fue una relación muy bonita, ustedes la pudieron vivir en redes sociales, era una relación divertida”, aseguró el actor argentino y añadió:

“Marjorie, pues digan lo que quieran, es una mujer con la que logramos cosas como pareja muy bonitas, y yo me quedo con eso”.

Julián Gil se encuentra en México para presentar la obra de teatro ¿Y si me caso?, la cual ya protagonizó en Estados Unidos.

