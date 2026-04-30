Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” este 30 de abril

Todos los habitantes que quedan con vida en “La Casa de los Famosos 6” corren el riesgo de ser eliminados durante la undécima semana de competencia, luego de que una jugada en la caja fuerte provocara que todos fueran añadidos a la placa de nominados, a excepción de Josh (líder de la semana) y Caeli, quien está probando suerte jugando en soledad.

Por ende, es importante estar frecuentemente al pendiente de cómo marchan las votaciones para saber quiénes están recibiendo más o menos apoyo del público y, a continuación, te mostraremos cómo marchan las votaciones el primer día después de anunciarse la lista de nominados.

Así marchan las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”

Aunque todavía es muy temprano para tratar de deducir un veredicto final, la periodista del diario La Opinión, Clary Castro, difundió cómo van las votaciones hasta el momento y los que se encuentran de momento en posiciones riesgosas, son: Stefano, Yoridan, Horacio y Kenny Rodríguez.

Mientras que los que se encuentran entre los cinco primeros lugares entre los votados en las primeras de cambio son: Celinee Santos, Fabio Agostini, Curvy Zelma, Luis Coronel y Divo. No obstante, estos lugares podrían sufrir cambios en los próximos días, dependiendo de las dinámicas.

Lorena jugará con Josh en el duelo de salvación

Durante este jueves, se practicó una dinámica en la que se vio la inclusión de las habitantes recién llegadas a la casa y Lorena Herrera sacó un número más alto que Carolina para ganarse un lugar en la batalla por el robo de salvación contra Josh y su retador.

Todavía hay muchas cosas por descifrar y mucho por jugar. Es por esa razón que cada participante se mantiene luchando diariamente y buscando estrategias que lo posicionen. Una de las que tomó una drástica decisión fue Caeli, quien decidió jugar; no obstante, muchos consideran que esa estrategia no le funcionará y más temprano que tarde debería abandonar el reality.

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