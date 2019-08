Mantén a los niños a salvo de accidentes con lavadoras de carga frontal

Es posible que no pienses que tu lavadora es peligrosa, pero si tienes niños pequeños en la casa, ese electrodoméstico puede ser mortal. El 4 de agosto, un niño de 3 años en Orlando murió de lo que la policía cree que podría haber sido la falta de oxígeno después de quedar atrapado dentro de la lavadora de carga frontal de su casa.

“Actualmente estamos investigando esta muerte trágica como una muerte accidental”, dice Cory Burkarth, oficial de información pública del Departamento de Policía de Orlando. “Parece que un niño de 3 años estaba jugando con su hermano menor cuando se metió a la lavadora de carga frontal, y en algún momento la puerta acabó cerrada”.

La policía de Orlando no dio a conocer el nombre de la marca de la lavadora. Mientras tanto, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) también está investigando esta muerte.

“La CPSC está al tanto de 3 muertes entre niños menores de 5 años desde 2014, relacionadas con lavadoras”, dice Patty Davis, portavoz de la agencia. Dos de las muertes involucraron cargadores frontales, según Davis. La CPSC desconoce el tipo de lavadora en la tercera muerte.

La agencia también estima que desde 2014, ha habido alrededor de 3,000 lesiones asociadas a lavadoras tratadas en la sala de emergencias entre niños menores de 5 años. La mayoría de los casos estaban relacionados con caídas.

Es fundamental que los padres les expliquen a sus hijos pequeños que los electrodomésticos no son juguetes y que pueden ser peligrosos. Es igualmente importante señalar cualquier peligro potencial para cualquier persona que cuide a tus hijos mientras no estés en casa. Recuerda que los niños pequeños se encuentran en una etapa de desarrollo que los hace especialmente curiosos.

“El trabajo de un niño entre 1 y 4 años es explorar y descubrir cómo funciona el mundo”, dice Ben Hoffman, MD, pediatra en Portland, Oregon, y presidente del Consejo de Lesiones de la Academia Estadounidense de Pediatría, Prevención de la violencia y Envenenamiento. “Son máquinas de curiosidad y, por naturaleza, muy impulsivos”.

El agua les fascina, dice Hoffman. Los niños ven a sus padres alrededor de las lavadoras todo el tiempo, y pueden ver la ropa moviéndose por la puerta de carga frontal, por lo que naturalmente despierta su curiosidad. “No podemos proteger a los niños de todos los peligros, por lo que debemos ser tan cuidadosos como podamos de identificar los peligros y protegerlos de ellos”, dice Hoffman.

Nuestros expertos ofrecen consejos para mantener a salvo a tus hijos en cuanto a las lavadoras de carga frontal en la casa.

Cómo mantener a tu hijo seguro y a salvo cerca de las lavadoras

Cierra la puerta de tu cuarto de lavandería

El mejor plan absoluto es evitar que tus hijos tengan acceso a la lavadora. “Si la lavadora y secadora se encuentran en una habitación separada, cierra la puerta con candado”, dice Richard Handel, quien supervisa las pruebas de los electrodomésticos de lavandería en CR. “No dejes que los niños pequeños jueguen en la lavandería, punto”.

Mantén la puerta de la lavadora cerrada

Dejar la puerta abierta en los cargadores frontales puede ayudar a prevenir el moho, pero si tienes niños pequeños en casa, mantén la puerta cerrada. Puedes secar el borde de la lavadora y el interior de la puerta después de lavar una carga para ayudar a mantener el moho a raya si eso es un problema.

Activa la función de cierre de seguridad de la lavadora

En la actualidad, muchas lavadoras tienen una función de bloqueo o cierre de seguridad para niños, que normalmente se activa manteniendo presionada una combinación de botones o presionando un botón durante un cierto número de segundos. La forma en que funcionan y lo que hacen varía: en algunos modelos, bloquea la puerta de la lavadora y evita que un niño la abra; en otros, evita que la máquina arranque. Si no tienes claro qué hace el bloqueo infantil en tu máquina, consulta el manual.

Usa una cerradura de seguridad a prueba de niños

Una cerradura que coloques en el exterior de la puerta de una lavadora de carga frontal también evitará que tu hijo la abra. El concepto es el mismo que una cerradura para puertas de gabinetes u hornos. También es una buena idea poner un candado en la secadora.

Cerrar el agua

Cuando la lavadora no esté en uso, cierra la válvula del agua que la alimenta. La mayoría de las lavadoras de carga frontal dejarán de funcionar y mostrarán un código de error si el agua está apagada.

Considera instalar interruptores de corriente adicionales

“Contrata a un electricista para cablear un interruptor “maestro” para la lavadora y otro para la secadora que puedes apagar cuando no esté en uso”, dice Jim Nanni, director asociado de pruebas de electrodomésticos en CR. “De esa manera, tu hijo no podrá encender los electrodomésticos, incluso si puede alcanzar los botones”. (El código requiere tales interruptores de corriente para equipos mecánicos como calderas). Asegúrate de que el interruptor esté ubicado fuera de la vista y del alcance de los niños pequeños.

Cuidado con las cápsulas de detergente (laundry pods)

Además de las precauciones de seguridad con las lavadoras, ten en cuenta que las cápsulas de detergente para la ropa, también conocidas como pods o paquetes, pueden ser especialmente tentadores y peligrosos para los niños pequeños.

“CR cree que las cápsulas de detergente de líquido deben evitarse en hogares donde haya niños menores de 6 años o adultos con deterioro cognitivo”, dice Don Huber, director de seguridad de los productos. “El contacto o la ingestión del contenido líquido de estas cápsulas puede presentar un riesgo de lesiones graves, o causar la muerte”.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.