Revelan causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, estrella de la película “The Ring”

Este lunes se reveló la causa de la muerte de la actriz Daveigh Chase, quien protagonizó la película “The Ring” y dio voz a Lilo en la película animada “Lilo & Stich”.

De acuerdo con el portal TMZ, la actriz de 35 años falleció a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) el pasado 16 de junio. Inicialmente, su pareja dijo en una publicación de GoFundMe que Chase fue diagnosticada con “meningitis y otras infecciones sanguíneas graves”.

“Su condición se ha vuelto crítica y los doctores me han dicho que no le queda mucho tiempo”, escribió su pareja, su novio Roy Hernández, en la página de recaudación.

De acuerdo con TMZ, el médico forense del condado de Los Ángeles indicó que la causa principal de la muerte fue el SIDA y el consumo crónico de múltiples sustancias como factor determinante de su fallecimiento.

Roy Hernández abrió la página de recaudación asegurando que los fondos eran en beneficio de la salud de Chase y, posteriormente, sus gastos funerarios. Sin embargo, el exrepresentante y amigo de Chase, John Ryan, informó que esa página de recaudación no había sido autorizada y recomendó a las personas no donar.

Ryan dijo a Deadline que el “patrimonio de Chase tiene suficientes medios para pagar los gastos funerarios” y que su padre, John Schwallier, “nunca firmó ningún documento a este supuesto novio”.

Asimismo, aseguró que Roy Hernández llevó a la exactriz infantil al hospital en condiciones “terribles” y la alejó de su familia de manera deliberada.

“Este GoFundMe no está destinado a ningún gasto para Daveigh. Yo mismo, su padre, su tío y todos los amigos cercanos que la conocimos durante décadas, estamos aconsejando a la gente a no donar a esta página. El hombre que hace estas afirmaciones la llevó al hospital en condiciones terribles y no dejó que la familia supiera hasta que ella falleció para poder controlar el diálogo”, dijo.

Daveigh Chase tuvo una exitosa carrera como actriz infantil. Actuó en “Donnie Darko” de 2001 junto con estrellas como Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, Seth Rogen, Noah Wyle, Patrick Swayze, entre otros.

También tuvo un papel recurrente en la serie de HBO “Big Love” en 2006, sobre una familia mormona fundamentalista y polígama. Actuó en otros proyectos como “Beethoven’s 5th,” “Sabrina the Teenage Witch,” “ER,” “Mercy,” entre otros.

Durante su carrera también prestó su voz para el doblaje de “Spirited Away” (El Viaje de Chihiro) y “Lilo & Stitch”.

Sigue leyendo:

·“Movies With A View” regresa a Brooklyn Bridge Park con funciones gratuitas

·“Supergirl” debutó en la taquilla estadounidense con menos de lo esperado

·Jesse Eisenberg explica la razón por la que se negó a regresar a la secuela de “The Social Network”