Andrea Legarreta da la cara en el Programa Hoy y se defiende ante la violencia de género de la que ha sido víctima

La conductora de televisión, entre lágrimas, señala al actor Alfredo Adame

“Ya basta”, dijo Andrea Legarreta en el Programa Hoy. La reacción de la famosa conductora de televisión es en relación a las fuertes declaraciones que realizara el actor Alfredo Adame, quien aseguró que ella había sido la responsable de su salida del matinal de Televisa, así como la responsable de la salida de otros talentos del show.

Alfredo Adame habló con la revista TV Notas y dijo: “Luego del escándalo del ‘Quítate, perra’ (en 1998), ella se quejó de mí, armó todo un rollo con los ejecutivos de la televisora, y como estos la protegían, me la hicieron cansada hasta que me sacaron. Yo era el conductor titular del programa, el del rating, y las ventas eran por mí, y aun así no recibía el mismo sueldo que ella, imagínate“.

Pero Legarreta no se ha quedado con este ataque y ha dado la cara, públicamente, a través de su programa de televisión en lo que ella llama su casa, Televisa. La conductora señaló que las declaraciones de Alfredo Adame hacía ella son violencia de género. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta la conductora señaló la necesidad educar sobre estos temas y enseñar a prevenirlos.

“Urge poner un alto a la violencia de género. Llevo 19 años casada con un señor en toda la extensión de la palabra, un hombre intachable. Tengo que hablar por mí y por la violencia contra las mujeres”, dijo Legarreta, quien también agregó: “Esta mañana se dieron a conocer una serie de declaraciones deleznables, que generan un clima de violencia innecesario. Sus palabras buscan herirme, herir mi reputación. Son flechas que van en contra de las mujeres”.

En el programa, tanto Galilea Montijo como el resto de sus compañeros le brindaron todo su apoyo a Legarreta.

Aquí las declaraciones de Andrea Legarreta, en donde llama a una orientación por parte de su programa, para generar mayor educación para poder conocer más sobre la violencia de género.

En su cuenta de Instagram, para hacer uso de su alcance público, la conductora también compartió sus palabras y asegura que el día de mañana seguirá abordando más sobre este engorroso tema.