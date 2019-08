Me hackearon mi cuenta de Instagram y perdí mi negocio

Los hackers de las redes sociales están causando pérdidas considerables a pequeños negocios que usan las plataformas digitales para promocionar sus productos.

Bree Kotomah, una joven británica de 23 años, casi se dio por vencida en el momento más exitoso de su floreciente carrera como diseñadora de moda.

En noviembre de 2018 unos piratas informáticos comprometieron la cuenta de Instagram de su marca Boresa Kotomah, que en ese momento solo contaba con la plataforma como forma de promoción y venta.

“Desafortunadamente, en ese momento ejecutaba todo en Instagram, así que cuando mi cuenta desapareció, todo el negocio desapareció“, le dijo la joven a BBC Radio 5 Live.

Kotomah se despertó una mañana y su cuenta había sido eliminada.

“Instagram decía que había violado algunos términos y que había hecho ciertas cosas que sé que no hice”, expuso.

Su experiencia no es aislada: es parte de una tendencia creciente que afecta a las personas que dependen en gran medida de las redes sociales como Instagram para promocionar sus negocios.

En la actualidad, una gran parte de las microempresas (aquellas que tienen menos de nueve empleados) son víctimas de ataques cibernéticos cada año, en mucha mayor medida que el resto de las empresas.

“No sabía qué hacer”

Kotomah, cuyo negocio tiene su sede en Londres, no estudió moda, sino que aprendió a coser por sí misma y comenzó a diseñar ropa en 2018.

Debido al interés que sus creaciones de ropa recibían en Twitter, la británica decidió abrir una cuenta de Instagram, que en apenas un par de meses ganó unos 5.000 seguidores, luego de que la foto de uno de sus vestidos se volviera viral.

Así, los clientes interesados e​​n sus productos le enviaban un mensaje directo en esta plataforma para conocer sobre los precios y hacer encargos.

Kotomah les cobraba a sus clientes a través de PayPal y la aplicación móvil Invoice2go. En poco tiempo su reputación creció de boca en boca.

Pero inesperadamente todo se vio forzado a parar.

“Mi negocio en ese momento era mi sustento. Lo hacía a tiempo completo. Así que como no estaba trabajando, no ganaba dinero. No sabía qué hacer”, contó.

Kotomah estaba tan desanimada que dejó de diseñar durante dos meses y consideró hacer otros trabajos. Pero luego decidió intentarlo una vez más.

Creó una nueva cuenta de Instagram, aprendió más sobre cómo administrar un negocio y abrió un sitio web de compras donde los clientes pueden acceder a la mercancía y ordenarla.

Sus diseños han sido usados ​​por actores, cantantes, influencers y otras celebridades, y algunos de sus clientes incluyen famosos como Maya Jama, Nush Cope, Ebonee Davis, Chidera Eggerue, AfroB, Labrinth, Lianne La havas, Wiz Kid y Mr Eazi.

En enero creó un segundo perfil de Instagram, y ocho meses después, la Asociación de Profesionales Independientes y Trabajadores por Cuenta Propia le otorgó el premio Joven Freelancer del Año.

“Perdí 7.000 seguidores en un instante”

Clare Vaughan es otra emprendedora que dirige la tienda de ropa United Colors of Benetton en Liverpool, Reino Unido.

Aunque la británica comercia bajo la conocida marca, ella es propietaria de la tienda y usa una cuenta de Instagram para promocionar su espacio.

Después de que su cuenta de Instagram fue pirateada, Vaughan luchópara que la red social tomara medidas con los responsables.

Cuando el incómodo incidente ocurrió, la mujer dijo sentir que su reputación y la de su negocio se vieron seriamente comprometidos.

“Fue horrible, absolutamente horrible. Siete semanas de estrés cuando podrían haber cerrado esa página al instante. Además, la gente había perdido la confianza en mí”, le dijo a la BBC.

“Perdimos 7.000 seguidores al instante y me ha llevado desde octubre hasta ahora obtener casi 4.000 nuevos seguidores.

Vaughan asegura que las conversaciones con Instagram y Facebook para resolver el problema “han sido difíciles porque se trata de una entidad con sede en Estados Unidos“.

Un portavoz de Facebook, propietario de Instagram, le dijo a la BBC: “Utilizamos medidas sofisticadas para detener a los piratas informáticos antes de que tengan acceso a las cuentas y estamos trabajando continuamente para mejorar nuestro proceso de recuperación.

“En los pocos casos en que una cuenta es víctima de piratas cibernéticos, las personas pueden recuperar su cuenta a través de la aplicación y el sitio web y notificamos a las personas si vemos cambios no autorizados en una cuenta”.

