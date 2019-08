El tierno encuentro de Julián Gil con Matías: el actor acepta que su hijo podría tener otra figura paterna

Marjorie de Sousa encaró a su ex en el juzgado

Julián Gil asegura estar consiente de que en algún momento Marjorie de Sousa podría iniciar una nueva relación y como consecuencia su hijo Matías podría tener otra figura paterna, y más si él sigue limitado a acercarse a su pequeño, sin embargo, lo toma de una forma relajada y hasta positiva.

“Me encantaría que ella, como todas las personas, comience una nueva relación igual que yo, estamos en todo el derecho de comenzar una nueva relación, que otra persona que esté con ella pasé a ser la figura paterna es algo normal. El hecho de que yo no le pueda dar a Matías una figura paterna y no estar presente, no quiere decir que no la pueda tener, al contrario, tiene el derecho de tenerla, si no se la puedo dar yo, que se la dé otra persona, que sea feliz, que tenga una relación saludable para que el niño crezca en un entorno saludable“, expresa.

A pesar del enfrentamiento legal que tiene con su ex y madre de su hijo por la custodia y manutención del menor, el argentino señala no arrepentirse de la relación que mantuvo con la actriz venezolana.

“Arrepentirme no, porque sí te puedo asegurar que cosas que viví con ella, antes de todo lo que todo el mundo conoce que nos pasó, fue una relación muy bonita, era una relación divertida, Marjorie, digan lo que quieran, es una mujer con la que logramos cosas como pareja muy bonitas y yo me quedo con eso, siempre me quedo con lo bonito de las personas”, indica.

Inclusive al actor no deja de creer en el amor y desea poder formar una familia en el futuro.

“¿Volverme a casar? ¡Claro que sí!, el hecho de que yo haya vivido o esté viviendo pues algo que de alguna manera se puede llamar como “un tormento” para ciertas personas, no quiere decir que yo no me quiera dar la oportunidad de volver a amar, al contrario, busco diariamente la oportunidad de volver a amar. Soy una persona que de alguna manera cree mucho en la relación, creo mucho en vivir en convivencia y poder estructurar una familia”, explica.

Con pesar, el protagonista de “Amar Sin Ley” revela que no extraña a Matías, argumentando que al no poder estar en contacto con él no hay nada que pueda extrañar.

“¿Lo extraño? Pues no, suena duro pero no, lamentablemente no lo extraño, quisiera extrañarlo pero no lo extraño porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes”, manifiesta

Julián Gil anuncia una serie de presentaciones de la puesta en escena “¿Y si me caso?”, donde el actor contará varias de sus vivencias al lado de sus ex parejas.

“El noventa y nueve por ciento de lo que vamos a estar contando es mi vida, son mis relaciones, obviamente no vamos a mencionar específicamente a nadie. De una manera jocosa vamos a ir contando los amores, los desamores, la suegra, la vecina, la celosa”, adelanta.

Con información de Erika Uribe y Lalo Carrasco/Mezcalent.com