Eugenia Caduro: la belleza de los 90 a la que la depresión le cambió la vida

Nos son las piernas más hermosas ni mucho menos las más delgadas pero son MIS piernas y las amo! Y me quiero y acepto como soy sin importar a quien le gusten o no, o lo que digan o dejen de decir. Yo me siento orgullosa del esfuerzo que he hecho para que se hoy sean 4 tallas menos! Ahhh!! porque estaban casi el doble de gruesas!!!😱😂😂😂 … así que se las presentó sin filtro ni nada para agradecer a todos los que con su apoyo y cariño me han ayudado a seguir adelante para alcanzar mi meta, y a quienes gustan de criticar lo hagan como saben hacerlo!! Todo me motiva!!! Por cierto que mis pies tampoco son los más agraciados pero también los amo! Ni se imaginan por dónde han caminado! Me han llevado a descubrir lugares maravillosos y han alcanzado la cima de muchos lugares increíbles!!!!!!! Un beso a todos😘 continuará….👊🏻