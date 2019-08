Natasha Araos, la esposa de Chyno Miranda, luce un cuerpo increíble tras dar a luz

View this post on Instagram

Me pidieron vídeos de abdominales? Pues aquí les estoy cada día dejando los que yo realizo!💪🏻🔥 Para tener unos Abs bellos, tonificados y marcados! . . Hoy entrene durísimo! Amo entrenar los sábados porque literal el Gym esta para mi solita😂.. Hoy le di piernas y glúteos con Abs! (Y eso que no tenía nada de ganas pero llegue y me motive! Si no te motivas tu mismo quien?🙌🏻