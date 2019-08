Turista argentina habría muerto electrocutada en playa de República Dominicana

El hotel niega la acusación

Una joven de 17 años habría fallecido electrocutada en una playa de República Dominicana.

Melina Caputa, de nacionalidad argentina, fue víctima de una descarga eléctrica cuando caminaba descalza en un hotel de Punta Cana. Sus hermanos y primos la vieron morir.

De acuerdo con The Sun, la joven camino por unas escaleras hacia un puente cuando entró en contacto con un cable maltrecho.

Arrestados en caso de “César, El Abusador”, en Dominicana podrían ser extraditados a EEUU

El esfuerzo de paramédicos no pudo evitar su muerte. El hotel Be Live de Bayahibe emitió un comunicado en el que asegura que no existe cableado eléctrico en esa zona de sus instalaciones.

Una investigación previa aseguró que había muerto por una falla cardiorespiratoria, pero la autopsia no ha confirmado que esa fuera la causa.

Cerca de una docena de personas fallecieron en hoteles de República Dominicana en el último año. Algunas se dieron después que los turistas consumieran alcohol.