Arrestados en caso de “César, El Abusador”, en Dominicana podrían ser extraditados a EEUU

César Emilio Peralta permanece prófugo de la justicia

Varios de los vinculados en la red de narcotráfico que supuestamente lidera César Emilio Peralta, alias “César, El Abusador” desde República Dominicana podrían ser extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por delitos de drogas.

El Diario Libre reportó esta semana que Baltazar Mesa, alias “El Maestro”; José Jesús Tapia Pérez, alias “Bola Negra”, conformaron una asociación delictiva para importar, distribuir y promover la venta de cinco kilogramos o más de cocaína en el Distrito Sur de Florida.

Mientras que en el caso de Sergio Gómez Díaz pesan acusaciones por posesión y distribución de un kilo o más de heroína y cinco kilos o más de cocaína en el Norte de Nueva York.

Estas alegaciones están contenidas en la solicitud de extradición en la Procuraduría General de Justicia del país caribeño, cuyo conocimiento quedó suspendido hasta el próximo martes.

De acuerdo con el abogado de Mesa, Pedro José Pérez, solo su cliente está dispuesto a voluntariamente someterse a la justicia estadounidense.

“Ese caso no tiene nada que ver con el de César ‘El Abusador’… Nada de lo que tiene que ver con César se ha hablado ahí. En el expediente no se habla nada de eso. Lo acusan de distribución, pero no con el caso de César. Es un caso pendiente que él tiene en Miami, EEUU”, argumentó Pérez según citado por el rotativo.

A través del conocimiento de la extradición, a los abogados de Mesa y Gómez se les notifica de la acusación y los expedientes del caso.

Mientras que a Tapia se le asignará un defensor público.

“Yo voy donde sea, yo no tengo miedo. Yo voy donde sea”, expresó Mesa tras salir esta semana de una audiencia del caso.

“Yo no sé ni quién es César, ni quien es nadie”, agregó.

Al momento,10 personas de 13 que buscan han sido detenidas por el Ministerio Público. Peralta es uno de los que permanece prófugo de la justicia y no dudan que haya abandonado el país. Los expeloteros de Grandes Ligas, Octavio Dotel y Luis Castillo, también han sido acusados de pertenecer a la red de narcos. De estos dos, solo Dotel fue detenido; Castillo se encuentra en Florida.

Las autoridades dominicanas informaron que hace cuatro o cinco años que tenían conocimiento de las operaciones de la organización de

“El Abusador”, y que hace un año que la DEA y el FBI se interesaron por el caso.

La red presuntamente usaba negocios nocturnos de Peralta en la capital dominicana para lavar dinero del narcotráfico.