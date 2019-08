Video: ¡Frida Sofía ahora quiere ser lesbiana!

La cantante asegura que ya está cansada que muchos caballeros se le acerquen solo por interés

Frida Sofía está cansada de los hombres y ahora tiene ganas de probar nuevas experiencias.

La hija de Alejandra Guzmán confesó durante una entrevista en el programa Chisme No Like con Elisa Beristain y Javier Ceriani que está harta de los hombres y quiere experimentar el amor con mujeres.

“Ya no quiero hombres. Entonces quiero hacerme lesbiana un momento.

“Si hay alguna lesbiana que esté interesada en mí… mi amor yo ya no quiero hombres“, dijo.

Durante la charla en un velero por las playas de Miami la cantante de “Ándale” dijo que ya está cansada que muchos caballeros se le acerquen solo por interés.

“Yo creo que eran más mujeres, bueno no, pero eran más pedinches, pero estoy ready for team Fem. Me quiero hacer lesbiana por un momento, es que nadie tiene valor“, agregó.

Momentos antes, la influencer compartió un mensaje de aceptación para todos los que la estaban viendo, pues según ella es la única manera para ser feliz.

“Yo puedo decir y expresarme como me plazca, pero es como cuando te dicen ‘tú te ves de cierta forma frente al espejo’, pero la persona que tú eres en tus ojos, no es la persona que eres ante mis ojos o de cualquier persona”.