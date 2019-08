El impactante cambio de rostro de Lis Vega y las inmisericordes reacciones del público

La cubana se ha transformado

Lis Vega llegó a México como una destacada bailarina cubana hace más de una década pero ha construido una sólida carrera en la televisión.

Después de su participación en Exatlón de TV Azteca, la fama de la playmate volvió a cobrar fuerza, pero también las críticas.

Y es que Lis decidió hacerse un par de procedimientos quirúrgicos en el rostro. El cambio en su fisonomía resultó evidente.

Presionada por los desgastes físicos ocasionados por el paso del tiempo, decidió someterse a un tratamiento estético en donde se rellenó los labios de colágeno, los pómulos y se aumento la dosis de sustancia botulínica en todo su rostro.

“Me puse colágeno porque si ustedes recuerdan yo tuve un accidente en Salón México, donde el labio se me rompió y fue hace muchos años, entonces con el paso del tiempo, mis labios se me hacen chicos y lo que hice fue ponerme relleno de colágeno para que no se marcaran, pero veo que a muchos no les gustó. Yo me dedico a esto y tengo que verme siempre bien”, detalló

“Qué horrible quedó”, “Parece Lyn May”, “Era muy bella”, escribieron en las redes sociales los más duros contra Lis.

Ella se sigue mostrando cotidianamente en su cuenta de Instagram y compartiendo videos.

¿Qué opinas de su imagen?