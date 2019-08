Los cuatro estados de EEUU que afectaría el huracán Dorian

El huracán Dorian ha alcanzado la categoría 4 y mantenía este sábado por la madrugada vientos sostenidos de 145 millas por hora (230 kmph), según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en su último parte de las 08:00 am, hora del Este.

Los meteorólogos del NHC han descrito el fenómeno como “extremadamente peligroso” y han alertado que se encuentra a 280 millas (450 km) del noreste de las Bahamas y a 445 millas (715 km) de Palm Beach (Florida), a donde podría llegar este lunes o martes, aunque su trayectoria todavía es incierta.

Durante la madrugada del sábado, Dorian se ha fortalecido ulteriormente, según el NHC. Potencialmente, podría no tocar tierra en este Florida. Lo que sin embargo no excluye, según Kathryn Prociv, meteoróloga para NBC, que Florida “se pueda considerar fuera de peligro”. Además, el riesgo de fuertes vientos, tormentas y marejadas ciclónicas está aumentando a lo largo de las costas de Georgia y Carolina del Sur para mediados de la próxima semana.

Se espera que su centro se desplace sobre el Atlántico norte y pueda colocarse por encima o cerca del noroeste de las Bahamas este domingo. Y podría encontrarse cerca de la costa este de Florida la tarde de este lunes.

El presidente, Donald Trump, dijo que discutiría las posibles evacuaciones el domingo en una reunión programada con funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Estábamos pensando en las evacuaciones de Florida, pero es demasiado pronto”, dijo Trump. “Probablemente tendremos que tomar esa determinación el domingo”.

I am monitoring Hurricane Dorian and receiving frequent briefings and updates. It is important to heed the directions of your State and Local Officials. This is an extremely dangerous storm, please prepare and be safe! @FEMA @NWS @NOAA @Readygov @FLSERT https://t.co/Fee9EB1wQk

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019