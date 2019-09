Despojan de su ciudadanía a casi 2 millones de personas en India

Serán detenidos si no justifican que ellos o sus ancestros vivían en el país antes de marzo de 1971

De las 33 millones de solicitudes de inclusión en el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) del estado indio Assam, las autoridades validaron a 31,1 millones, rechazando la ciudadanía de 1,9 millones de personas, informó Reuters.

“Cualquier persona que no esté satisfecha con el resultado de las reclamaciones y objeciones puede presentar una apelación ante los tribunales de extranjeros“, declaró Prateek Hajela, quien encabezó la operación en respuesta al descontento de quienes fueron excluidas de la lista supuestamente sin justificación.

Si no convencen a los jueces de que ellos o sus ancestros residían en el estado antes de marzo de 1971 -cuando empezó la Guerra de Liberación de Bangladesh y cientos de miles de refugiados huyeron de este país vecino a Assam-, se considerarán inmigrantes ilegales y podrán ser detenidos y deportados.

No obstante, Bangladesh no ha expresado su disposición de recibirlos, así que el futuro de los oficialmente reconocidos como extranjeros no lo pueden aclarar ni siquiera los funcionarios estatales, y podrían convertirse en apátridas, es decir, personas sin nacionalidad.

En India, el segundo país más poblado del mundo -con más de 1,300 millones de habitantes-, abundan las tensiones demográficas, religiosas y raciales.

La oposición acusa a los nacionalistas de utilizar el censo del NRC para atacar a las minorías, particularmente a las musulmanas, destacó Deutsche Welle.

El paso corresponde a las declaraciones del líder del Partido Popular Indio, Bharatiya Janata, y el primer ministro del país, Narendra Modi, quién alentaba a “devolver a los inmigrantes ilegales a Bangladesh” ya desde 2014, según un video publicado en su canal de YouTube:

℘