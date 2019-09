Las escalofriantes declaraciones del ex productor de ‘El Gordo y la Flaca’ acusado de acoso sexual

"Tropiezos siempre hay, los que te buscas y los que te ponen", Enrique Albis

Hace casi dos semanas, a través del show de YouTube, ‘Chisme No Like’, Javier Ceriani le dio voz a una mujer que aseguró haber sido víctima de acoso y pedido de favores sexuales de parte de Enrique Albis, productor, escritor y actor de ‘El Gordo y la Flaca’, quien fue despedido de Univision al día siguiente.

Cada día son más las mujeres de diferentes profesiones dentro del mundo del entretenimiento que cuentan y comparten historias parecidas de acoso de parte de Albis. Hasta el momento de escribir este post eran 11, todas reunidas y dispuestas a denunciarlo a la policía y ante la corte de Miami.

Son muchas las preguntas que surgen a raíz de la explosión de esta bomba que salpica a la cadena más importante del mercado hispano en Estados Unidos… ¿Quién es Enrique Albis?, ¿dónde está? ¿qué pasó con su vida luego de ser despedido?, ¿sabían sus compañeros de ‘El Gordo y la Flaca’ de este supuesto repetido acto de acoso sexual de Albis dentro de las instalaciones de Univision?, ¿qué está haciendo la cadena respecto a estas graves denuncias? Aquí te daremos todas esas respuestas.

¿Quién es Enrique Albis?

Es un actor cómico cubano, muy conocido en su país en donde hizo teatro, televisión, y la mayoría de sus compatriotas que viven en Miami le tienen gran admiración por su trabajo en la isla.

Una de las supuestas víctimas con las que hemos hablado, y quien prefiere mantener por ahora su nombre en reserva, nos aseguró que una de las razones por las que ella cayó habría caido sus mentiras fue por la gran admiración que sus papás sentían por él… Según ella eso la hizo sentirse segura y a la hora de que le diera una escena para ensayar, desnuda, no imaginó que terminaría siendo, supuestamente, penetrada.

Como este caso, hay muchos que no habrían salido a la luz aun, y con los que hemos mantenido comunicación.

Enrique Albis, está casado desde hace 32 años, y tiene dos hijos adolescentes: un varón y una niña. Vive en Miami y se fue de Cuba huyendo del gobierno de Fidel Castro. De inmediato comenzó a participar de diferentes shows de televisión locales en donde explotó su veta cómica a través de diferentes personajes. Hizo teatro, dio clases de actuación y dirección, tuvo su propio show en YouTube, hasta que le dieron una oportunidad en ‘El Gordo y la Flaca’.

En el show de las tardes de Univision era productor, escritor y cómico, incluso era conocido por su personaje de ‘La Prima de Raúl de Molina’… Con esos títulos dentro de ‘El Gordo y la Flaca’ habría cometido estos acosos a las diferentes mujeres que lo han denunciado y otras que aun no se habrían animado a hablar.

¿Sabían sus compañeros de Univision de este supuesto repetido acto de acoso sexual?

Algunos de quienes fueron sus compañeros hasta hace unas semanas, y quienes también prefieren el anonimato porque les habrían prohibido que dieran algún tipo de reacción, nos aseguraron que jamás sospecharon que detrás de este buen compañero, amable, educado y muy cómico se escondía este supuesto depredador sexual.

“Él siempre se portó muy correcto conmigo, hacía bromas, pero nunca jamás se pasó o me dijo o escuché que le dijera a alguien algo inapropiado”, nos dice una de sus compañeras.

Por otro lado, otra persona que también trabaja dentro de la cadena, pero no en ‘El Gordo ya la Flaca’ nos asegura que: “Escuché a muchas muchachas llorando diciendo las atrocidades que les hizo o les propuso Albis, es un enfermito sexual”.

¿Dónde está Albis?

Hay diferentes versiones de cuál es su paradero después de haber sido despedido de Univision. Algunas personas, quienes han compartido con él, dicen que han tenido información que se fue a Cuba, en donde se habría establecido hasta que se calme la noticia…

Otros nos dicen que está en su casa junto a su familia, y hay quienes nos aseguraron que su esposa lo habría echado de la casa al enterarse de todo esto, y que sus hijos no lo quieren ni ver, en especial su hija.

Lo cierto es que hasta el momento su paradero es desconocido. Intentamos comunicarnos con él en varias ocasiones, incluso nos acercamos hasta su casa en la ciudad de Hialeah, en Miami, pero no hemos podido hablar con él.

¿Qué está haciendo Univision respecto a estas graves denuncias?

Tal como te hemos contado, Univision nos confirmó que aun están en medio de una exhaustiva investigación, por lo cual no tiene una respuesta por el momento… Pero, ¿de verdad están investigando? La respuesta es SÍ. Por orden de los más altos ejecutivos, el departamento de recursos humanos, estaría entrevistando uno a uno a los empleados de la cadena, no solo sobre el caso de Albis, sino averiguando se han sufrido algún tipo de acoso de parte de alguno de sus compañeros y/o jefes. La orden sería de ‘tolerancia cero’, a cualquier tipo de acoso: sexual, laboral o de cualquier tipo.

¿Cómo piensa Enrique Albis?

Ante la sorpresa para muchos de las denuncias hacia Albis, y el alivio para otras de saber que no fueron las únicas, investigamos y buscamos diferentes declaraciones del actor cubano que habría dado en diferentes medios, entre ellos una entrevista que hizo a principios de este año, con Elisa Rosas de TV Radio Miami.

“Hay que tener mucho cuidado en la televisión con las improvisaciones, antiguamente, hace quizás 20, 30 años uno decía ciertas barrabasadas y pasaban, hay que tener mucho cuidado con herir susceptibilidades, porque la línea de pasarte es bien fina”, dijo en una parte de la entrevista, con una aparente consciencia de la línea fina que existe en pasarte al lado incorrecto.

“Ahora Univision nos ha traspolado un poco a todo América y a todo Estados Unidos… Son muchos años y quizás yo he tenido la suerte de que nunca he dejado de trabajar, si termino en un lugar he ido a otro. Mi familia me ha apoyado siempre. En Cuba nos teníamos que separar mucho, llevo 32 años casado, nos separábamos meses después me ponía al día”, explicó sobre la relación que tiene o tendría, según las fuentes que aseguran que su esposa lo corrió de la casa.

Una de las declaraciones que más nos llamó la atención de la entrevista es cuando habló del momento que dejó Cuba y el motivo:

“Yo trabajaba en el mejor grupo, estaba bien, pero no estaba conforme con Cuba, yo no venía a actuar, venía a echar adelante a mi familia en lo que fuera… Por encima de mi carrera, por encima de todo mi esposa y mis hijos, no podría vivir sin mi familia”.

Según Albis, antes de que se animaran a denunciarlo, se encontraba en el mejor momento de su carrera, ese que él mismo habría arruinado, así como la vida de sus supuestas víctimas, si se confirmara las denuncias que están en su contra.

“Ahora es un momento espectacular en mi carrera… No solo estar en Univision sino el equipo que tenemos, disfrutamos muchísimo el trabajo, aquí donde estoy ahora es espectacular, la relación que tenemos entre todos, es bien heterogéneo, tenemos una jefa que es genial, de lo mejor, a mi me encanta trabajar, cuando voy a mi trabajo voy feliz, cuando voy a mi casa también voy feliz”.

Una de sus declaraciones que, llevado a todo lo que está sucediendo, toma otro sentido, uno muy escalofriante, es cuando le aseguró a la presentadora que:

“Tropiezos siempre hay, los que te buscas y los que te ponen, he conocido a muchas personas que le han tirado muchas piedras y han hecho un castillo, lo importante es no dejarte vencer”.

Por el momento, se sigue esperando que las denuncias se terminen de formalizar y que Univision comparta públicamente los resultados de su investigación en donde podría no solo Enrique Albis estar cuestionado, sino otros talentos más.

MIRA AQUÍ UNA DE LAS ENTREVISTAS A ENRIQUE ALBIS: