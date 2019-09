Liz Gallardo tiene daño irreversible en las cejas

La actriz de "Las Aparicio" ya está en pláticas con sus abogados para iniciar un proceso legal

Liz Gallardo, actriz mexicana, continúa molesta con la clínica de belleza que le causó quemaduras de segundo grado en las cejas, tras someterse a un tratamiento estético en el que le aplicaron ácido glicólico en alta concentración, pues el lugar sigue sin hacerse responsable.

“Lanzaron un comunicado absurdo diciendo una cantidad de mentiras: “que ellas no trabajaban con ningún tipo de químico, que yo estaba mintiendo”.

“Yo no tengo ninguna necesidad de mentir. La prueba está en mi cara, no tengo por qué decir mentiras, entonces sí fue terrible que encima del daño irreversible que me causaron, todavía tengan el descaro de decir que yo estoy mintiendo y que ellas no trabajan con este material”.

La actriz de “Las Aparicio” ya está en pláticas con sus abogados para iniciar un proceso legal.

“Estamos en proceso, estamos viendo eso con mis abogados, cómo vamos a proceder. Es muy probable que sí lo hagamos, más porque pues esta gente no tuvo ninguna intención de resarcir su daño conmigo, entonces si creen que están libres de culpa, lo van a tener que demostrar.

“Yo protesté en realidad, porque quiero que las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan el ojo en ese tipo de lugares”. Liz lleva casi dos años de tratamientos para sólo desvanecer sus cicatrices.

“Ahí mejorando, sigo mis tratamientos dermatológicos que son a largo plazo. Ya llevo como año y medio en tratamiento, un poco más, me están mejorando las cicatrices pero no me las van a quitar nunca.

“Ya me dijo el doctor: “Esto no se te va a quitar nunca, vamos a hacer todo lo posible para que se te suavicen, se te maticen…”, pero quitármelo, no. Es irreversible el daño”.