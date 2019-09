La batalla más dura de Héctor Suárez: le ganó al cáncer

View this post on Instagram

¡No han pasado ni 24 horas de la cirugía y este cabrón ya está echando desmadre! Dice que me lleva la delantera en estar incompleto porque yo no tengo pelo, un huevo y él no tiene un riñón, próstata, vejiga, vesícula… ¡Y pelo! No se dejen engañar con los efectos especiales que lo hacen tener una gran mata de pelo. ¡La última vez que sentí tanta felicidad, fue el día que nacieron mis hijos! Te amo, papi ❤️