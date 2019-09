Descubren nueva especie de araña que come carne humana

La araña come carne mide dos centímetros de largo, tiene manchas claras en las membranas laterales del cuerpo, es de color café claro y habita en lugares naturales

Un grupo de científicos argentinos descubrió un nuevo tipo de “araña camello”, mide unos dos centímetros y es capaz de comer carne humana.

De acuerdo con la información proporcionada por integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), este tipo de arácnidos son venenosos y podrían incluyo llegar a comer carne humana. Por el momento, se alimentan de insectos.

Esta especie de arácnidos es poco conocida, ya que la mayoría de estas arañas no está viva, por lo que no representan un peligro para los humanos. Los pocos ejemplares que se han hallado con vida poseen una mandíbula provista de grandes dientes, pero, por suerte, su alimentación no está basada en el consumo de carne humana.

Según Andrés Ojanguren-Affilastro, biólogo encargado de la investigación, la preservación de la araña conocida como Gaucha Ramirezi, depende de su entorno, el cual se ha visto afectado por la devastación de los bosques y la aridez, por lo que descartó que pueda llegar a las grandes ciudades.