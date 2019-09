Padre de Selena Quintanilla a María Celeste Arrarás: “Falsa periodista, que se burla y, como poseída, baila sobre la tumba de mi amada hija”

"De nuevo estamos aquí, reabriendo las heridas porque una ventajosa sanguijuela necesita hacer dinero lucrando del nombre, la imagen y la música de mi hija Selena"

No es la primera vez que Abraham Quintanilla, padre de Selena y María Celeste Arrarás se enfrentan. Ya sucedió cuando la periodista lanzó el libro, ‘El Secreto de Selena’, que hoy se convirtió en serie y que vemos todos los domingos a las 10/9 PM Centro por Telemundo.

Después de los dos exitosos primeros episodios de la serie basada en la investigación de Arrarás, don Quintanilla rompe el silencio y publicó una intensa, sentida y hasta agresiva carta abierta contra la periodista y presentadora de ‘Al Rojo Vivo’, que a continuación te compartiremos de manera completa para que saques tus conclusiones.

“Reabriendo las heridas

por Abraham Quintanilla, Jr.

Las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste Arrarás, una falsa periodista, que se burla y, como poseída, baila sobre la tumba de mi amada hija, Selena, con su falso ‘documental’ que llama ella una verdadera historia. Definitivamente no es una verdadera historia, pues está basada en falsedades que, aunque son escandalosas y venden, también lastiman y ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender. El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse de la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio, pues la corte estudió todas las circunstancias cuidadosamente y llegó a una decisión contundente y clara.

Una aprendiz de periodismo como María Celeste pasó por alto a la familia de Selena, dedicando sus entrevistas a la criminal que robó la vida de Selena. Con gran descaro inclusive declara que la familia de Selena no tiene que estar de acuerdo con su documental y con ‘la verdad’ que ella se inventa para crear un drama que pueda vender.

Saca a relucir un teléfono celular como una evidencia, pero el tipo de celular no existía en la época de Selena. Le inventa un romance que nunca existió y da importancia a la asesina, en vez de recabar detalle con los familiares y las amistades más allegadas. Eso no es periodismo, eso es inventarse una realidad ficticia basada en detalles que en realidad no apoyan sus deducciones.

La verdadera historia es que desde la muerte de mi amada hija Selena mi familia y yo hemos dedicado cada segundo a proteger, elevar, y honrar su corta vida. No hay día en que mi esposa Marcella y yo no derramemos una lágrima, pues el dolor de perder a Selena es un dolor constante y la sentimos en cada detalle, en cada momento, pues el dolor es de por sí muy grande.

Selena fue una joven con grandes aspiraciones y enfocada a su familia y su carrera musical, a sus diseños de ropa y sus tantos proyectos. El mundo entero estaba a su disposición, pues era una mujer con altos valores y con incansables ganas de luchar. La incoherencia de una criminal le robó la vida y a nosotros nos robó los días felices, su alegre risa, sus abrazos y sus ganas de vivir. Nos robó nuestra felicidad.

Selena era feliz y no sufrida, como asevera la falsa periodista. Tenía mucho por que vivir y esperaba ansiosa el mejor momento de su carrera al lanzar su primer disco en el mercado en inglés. Selena vivía un verdadero sueño al alcanzar una de sus grandes metas. Todos la vimos llorar con humildad cuando José Behar le presentó un premio por altas ventas. Mi hija era tan humilde y sin pretensiones, que no podía creer sus grandes logros. Su grandes amores fueron la música y su público, especialmente los niños, pues ella amaba a los niños.

Y de nuevo estamos aquí, reabriendo las heridas porque una ventajosa sanguijuela necesita hacer dinero lucrando del nombre, la imagen y la música de mi hija Selena, y todo bajo falsos enunciados y una realidad alterna que no existe. Y deseo de todo corazón que cuando me vean defender el nombre, la imagen y la música de mi hija el objetivo principal es de honrar su memoria y preservar su legado musical.

¿Qué padre no defendería el honor de su hija? Yo soy eso, simple y sencillamente un padre de carne y hueso, con mis defectos y tal vez alguna virtud. Un padre que ama y extraña a su hija ausente, mi amada Selena.

Me iba a guardar toda esta pena y este dolor, pero como padre de Selena, me tengo que rebelar contra la injusticia de alguien que sin remordimiento quiere ensuciar el recuerdo y la imagen de mi hija.

Ella no se puede defender porque la mató Yolanda Saldívar y yo no puedo quedarme callado cuando Maria Celeste trata ahora de asesinar su buen nombre con esa caricatura vergonzosa que ella llama un documental. Hoy y siempre, mientras Dios me de vida, defenderé y cuidaré de la memoria de mi amada hija Selena, pésele a quien le pese”.

Recordemos que, desde la muerte de Selena en manos de su asistente, Yolanda Saldivar, su padre se ha hecho cargo, al igual que en vida, de todo lo que tiene que ver con la imagen de la cantante de Tex-Mex a nivel personal y comercial.

Incluso, en la serie es difícil que escuchemos alguno de las canciones ya que todos los derechos son de Abraham Quintanilla y su familia.

