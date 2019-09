Chiquis Rivera da buenas noticias y ¡presenta a su nueva mascota!

View this post on Instagram

Con algo malo, siempre viene algo bueno. #GAD Esta semana pasada pasaron muchas cosas. Me enferme y estuve en cama dos días, me sentía fatal! 😖 Pero, luego fui a ver a mi ginecólogo para una cita rutinaria, y gracias a Dios el quiste que tenía en mi ovario izquierdo desapareció! 🙌🏻 That made me feel a whole lot better! 😍 Y ahora les presento a nuestro hijo @dallasmendez_ que vino para alegrar nuestro hogar! 🥰 God is GOOD! Always keep your eyes on the light at the end of the tunnel. #GodNeverFails 👑🐝 #DallasMendez #BeeBoyDallas #ChizoPup @lorenzomendez7