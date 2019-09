Convocan evento gratuito en NYC para ayudar con trámites de ciudadanía

El Diario, el Daily News, Univision, CUNY y la Oficina de Nuevos Americanos del Estado de Nueva York, realizarán la jornada Citizenship Now el próximo sábado 21 de septiembre

En el estado de Nueva York cerca de 998,000 residentes permanentes califican actualmente para hacerse ciudadanos, y en un esfuerzo más para tenderles la mano a quienes no han dado ese paso adelante, por el desconocimiento de cómo llenar los papeles para hacer el proceso o incluso por la falta de los $725 que cobra USCIS, el próximo sábado 21 de septiembre habrá un evento para ayudar a la comunidad.

El Diario, en asocio con el Daily News, Univision, CUNY y la Oficina de Nuevos Americanos del Estado de Nueva York, están promoviendo el Día de la Ciudadanía, como parte del programa Citizenship Now, en el cual personal especializado y voluntarios ayudarán a quienes sean elegibles a llenar los formularios de solicitud N-400, y de paso verán si califican para una exención de tarifas.

“Aquellas personas que sean elegibles para no pagar el costo, recibirán ayuda para completar los formularios correspondientes. Luego, haremos copias de los documentos que necesitan enviar con su solicitud y lo único que deberán pagar es la estampilla”, aseguró Allan Wernick, director de CUNY Citizenship Now!, destacando que en los 22 años que lleva el programa, han ayudado a más de 10,000 personas. “El año pasad ayudamos a 525 futuros ciudadanos y nuestra meta es que este año la cifra supere los 600. Quienes vengan van a contar con el apoyo de cientos de voluntarios que se van a encargar de que se vayan con una sonrisa enorme en sus rostros”.

El canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, aseguró que el evento es una muestra más del compromiso de la Universidad de Nueva York con los inmigrantes y con la defensa de las oportunidades para todos.

“Ahora más que en otros momentos de nuestra historia es urgente que aquellas personas que califican se hagan ciudadanas. Personas que son fiel testimonio del aporte que los inmigrantes hacen a esta nación”, aseguró Matos, advirtiendo que en la jornada del próximo sábado habrá 330 voluntarios y 83 miembros del personal de CUNY apoyando la iniciativa.

Un ejemplo de la ayuda

La colombiana Luz Dary Lozano, quien llegó a Nueva York en el 2010 y se hizo ciudadana hace una semana, fue una de las beneficiarias de la ayuda del programa Citizenship Now y confesó que aunque hace un par de años ya calificaba para iniciar sus trámites de ciudadanía, por temor al examen y la falta de comprensión sobre el formulario no lo había hecha antes, hasta que fue ayudada.

“Gracias a ellos hoy soy ciudadana y aunque fallé la primera vez en la cita porque no hablaba muy bien inglés, ellos me ayudaron a mejorar y dos meses después cuando volví a la segunda oportunidad lo pasé y hoy ya tengo mi ciudadanía”, comentó la madre colombiana. “Por eso le digo a la gente que ya califica que no tenga miedo y que aproveche eventos como estos para que puedan sacar su ciudadanía y sentirse mejor”.

La secretaria de Estado de Nueva York Rosana Rosado, advirtió que debido al clima político generado desde Washington, es urgente que quienes pueden dar el paso adelante con sus procesos lo hagan.

“Hay que tener miedo porque estamos viviendo en momentos oscuros, pero la buena noticia es que tenemos ayuda y esfuerzos como este evento de Citizenship Now, como todo el trabajo de la oficina de Nuevos Americanos y eso hace que nuestra gente no pase por esos procesos solos y que les ofrezcamos ayuda para asesoramiento legal, asesores que saben bregar con esos asuntos y te ayudan a llenar el papeles”, dijo la funcionaria, quien destacó que para muchos, pagar los $725 que vale el proceso “es un lujo”, por lo que deben aprovechar la exención que existe. “En el evento podrán decirle a la gente si califica por asunto de bajos recursos para no hacer ese pago. Hay que aprovechar esto”.

Elizabeth Perdomo, de la organización MIRA USA, que servirá como voluntaria en el evento, también hizo un llamado a la comunidad para que llamen a hacer cita para el evento y puedan empezar su proceso de ciudadanía pronto.

“Les pedimos a la gente que se acerquen, que vengan y que si pueden dar ese paso de hacerse ciudadanos que lo hagan, no solamente para estar más seguros, para viajar con mayor calma y para votar sino también para vivir sus vidas más tranquilamente”, dijo la activista.

Además de este evento, el programa de CUNY Citizenship Now!, brinda servicios de inmigración y ciudadanía confidenciales de forma gratuita a más de 15,000 personas cada año en los cinco condados.

Datos de la jornada: