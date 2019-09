El hospital llamado Real Madrid… ahora la víctima fue Luka Modric

Desde el comienzo del año futbolístico ha habido malas noticias para el Real Madrid, más allá de los resultados en la pretemporada o en la ya iniciada Liga de España.

Y es que el tema que preocupa a la directiva es el de las lesiones, ya que ahora el que estará fuera de dos a tres semanas es el croata Luka Modric, por lo que es un hecho que se perderá el duelo de este sábado ante Levante y tampoco estará en el inicio de la UEFA Champions League en su visita al París Saint-Germain la próxima semana.

El actual ganador del Balón de Oro y del premio The Best, se une a la lista de lesionados del club merengue, en la que también se encuentra el belga Eden Hazard, que no ha podido tener minutos en La Liga.