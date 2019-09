El Lehman Center for the Performing Arts cumple 40 años

El importante centro cultural de El Bronx celebrará con una nueva temporada de conciertos, en la que participarán figuras como Eddie Palmieri, Michel Camilo, Yolandita Monge y Willie Colón

El Lehman Center for the Performing Arts festeja cuatro décadas de su fundación con la presentación de una nueva temporada de conciertos con la que celebrará la diversidad en el condado de El Bronx y en especial la cultura latina.

La serie musical, que se extenderá hasta mediados del año próximo, abrirá por todo lo alto el sábado 21 de septiembre, con la presentación de los reputados pianistas y compositores Eddie Palmieri y Michel Camilo quienes compartirán escenario.

Durante la referida noche de apertura de la nueva temporada, Palmieri estará acompañado por la Afro Caribbean Orchestra y por vocalista Herman Oliveira con quien interpretará un programa especial de salsa. De su lado, Camilo se prepara para formar un trío que se completará con el percusionista Dafnis Prieto y el bajista Lincoln Goines. Esta función inaugurará además la renovada sala de conciertos de la organización.

Al evaluar la evolución de la programación cultural que brinda la institución a la comunidad, Eva Bornstein, directora ejecutiva del centro de arte escénico, explica que en principio Lehman Center for the Performing Arts estaba esencialmente enfocado en atraer público del área de Riverdale, en El Bronx, por lo que su oferta estaba diseñada acorde con la audiencia en esa época.

“Cuando asumí la dirección de la institución hace 15 años el programa giraba básicamente en torno a la música clásica. Lo primero que hicimos al llegar fue crear una serie musical con énfasis en la cultura latina con el fin de reflejar en nuestra agenda la diversidad que distingue a este condado”, agrega.

Bornstein recuerda que el proceso de abrir espacio a un público más amplio en el programa trajo consigo retos que con el paso del tiempo se transformaron en el mayor atributo de la referida organización sin fines de lucro.

“En principio no fue tarea fácil. Fuimos pioneros en crear este tipo de series latinas por lo que en principio no tuvimos gran aceptación de inmediato, pero poco a poco el centro se fue convirtiendo en lo que es hoy: el escenario por excelencia de esta comunidad con una oferta de unas 150 presentaciones al año. También realizamos una labor comunitaria cediendo nuestras instalaciones a escuelas y grupos comunitarios”, destaca.

De igual manera, Bornstein indica que, aunque las culturas puertorriqueña, cubana, mexicana y dominicana reciben particular atención en la propuesta de entretenimiento de este escenario, el centro abre las puertas en cada temporada a artistas de todo el mundo.

“Celebrar el folclor latino es sin dudas una de nuestras mayores prioridades, pero queremos seguir atrayendo público de otras comunidades, una muestra de esto es que hemos presentado a la Orquesta Nacional de Cuba, pero también con regularidad tenemos al Ballet Nacional de Rusia y a la Orquesta filarmónica de Israel, entre muchas otras”, concluye.

La nueva edición de la serie de conciertos de Lehman Center for the Performing Arts incluye también la presentación de la cantautora puertorriqueña Yolandita Monge el próximo sábado 5 de octubre, de La Sonora Ponceña el sábado 2 de noviembre. A la agenda se suma además ‘Celia Cruz The Musical y un concierto con el salsero Willie Colón el sábado 14 de diciembre, entre otros eventos.

En detalle

Qué: Concierto de apertura de la nueva temporada, con Eddie Palmieri y Michel Camilo

Cuándo: sábado 21 de septiembre de junio, a las 8 p.m.

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts, 250 Bedford Park Blvd West

Información y entradas: http://www.www.lehmancenter.org/palmieri-camilo