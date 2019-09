Letras: Las elocuentes palabras tritónicas

Los acentos (ortográficos y prosódicos) desempeñan un papel interesante ya que pueden determinar distintos significados o funciones de las palabras

Quizás este título fue un error. Si la gramática y la ortografía tienen sus detractores, nada peor que titular el artículo con una palabra tan rimbombante y atemorizante. ¡Mis disculpas! Empezaré entonces por confesar que me dejé llevar por la sonoridad de un término ¡que no tiene nada de misterioso! Ya verá.

Se llama tónica la sílaba acentuada en una palabra, lleve o no el acento escrito. Por ejemplo en la palabra canción, la segunda sílaba (ción) es acentuada, o sea, tónica. Tiene acento ortográfico. Y en la palabra mesa, la primera sílaba (me) es tónica aunque no necesite acento escrito ya que es en ella donde recae la fuerza de la entonación. Es el llamado acento prosódico.

Los acentos (ortográficos y prosódicos) desempeñan un papel interesante ya que pueden determinar distintos significados o funciones de las palabras, según dónde se acentúen. Por supuesto, para que una palabra sea tritónica (o sea, con tres distintas acentuaciones) debe tener por lo menos tres sílabas. Y tres acentuaciones distintas, lo que exige que dos de ellas lleven acento escrito.

Veamos esas palabras tritónicas, de nombre tan enigmático. Comprobará que ninguna de ellas tiene nada de raro ni misterioso. Es más, son palabras comunes y corrientes que todos comprenden. Empecemos por la palabra júbilo, esa alegría manifiesta que se adueña de mí cuando gana mi equipo favorito.

Si le desplazo la acentuación a la segunda sílaba, tengo jubilo, con acento prosódico en vez de gráfico, que es el presente del verbo jubilar. Nada que ver con júbilo, aunque muchos celebren la jubilación. Y si le coloco el acento en la tercera y última sílaba queda jubiló, que es el pasado del mismo verbo. Por lo tanto, según se ponga el acento, tengo un sustantivo, un verbo en presente y un verbo en pasado.

En la mayoría de las benditas tritónicas verá que pasa lo mismo. Según se coloque el acento, se tendrá un sustantivo, un verbo en presente y el mismo en pasado. De todos modos son dos categorías de palabras y dos tiempos de verbo. ¿Se le ocurren otras?

Le ayudo dándole solo el primer término: ánimo, círculo, hábito, íntimo, médico, práctico, tránsito, vínculo.

Jorge Ignacio Covarrubias es secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).