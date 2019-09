Hispano murió al caer mientras trabajaba como electricista en Queens

Tragedia insólita en una calle de Elmhurst

José Polanco cayó fatalmente ayer cuando un camión impactó contra la grúa en la que estaba montado para reparar un poste de luz en Queens.

Polanco, de 59 años y residente de Woodhaven, estaba arreglando la farola cerca de Goldsmith Street y Grand Avenue en Elmhurst a las 2:45 a.m. del jueves, cuando un camión de la compañía “Pastries Unlimited” se estrelló contra la grúa, lo que lo hizo caer desde su cubo de trabajo.

El trabajador cayó unos 20 pies (6 metros) y yacía en la carretera con heridas en la cabeza cuando los oficiales llegaron al lugar, dijo la policía.

Fue llevado en ambulancia al Hospital Elmhurst, donde lo declararon muerto. Trabajaba para Welshbach Electric, una compañía privada de electricistas en Queens.

“Rebotó en la parte superior de la caja, luego en su camioneta, luego en el suelo”, dijo el testigo Armando Jiménez.

El conductor del camión de panadería no fue identificado. Tiene 56 años, permaneció en la escena, pasó una prueba de alcoholemia y fue puesto en libertad en espera de una mayor investigación. No se han presentado cargos, informó New York Post.

“En las imágenes de vigilancia se puede ver que el vehículo del trabajador tenía las luces intermitentes encendidas. También se habían colocado los conos de tráfico para advertir a los conductores que se están llevando a cabo reparaciones”, reportó NY 1 Noticias.