Reseña videojuegos: Astral Chain, Gears 5, PES 2020 y Yu-Gi-Oh: El Legado del Duelista

Te damos las mejores recomendaciones de videojuegos para que te quedes jugando en casa

Sin importar qué consola de videojuegos tengas a continuación te hablamos de títulos para todos los gustos, desde Astral Chain, pasando por Gears 5, PES 2020 hasta Yu-Gi-Oh: El Legado del Duelista.

Astral Chain

Es un título que ha sorprendido por su historia y game play asombroso, además de gráficos dignos llamativos que te adentran a su mundo.

La trama nos ubica en el año 2078, un futuro en el que la humanidad está al borde de la extinción por lo que las pocas personas que quedan tuvieron que migrar a una ciudad de nombre The Ark, luego de la invasión invasión de unos seres interdimensionales llamados Chimera.

En cuanto al modo de juego es una especie de hack and slash combinado con estrategia pues manejamos a dos personajes prácticamente al mismo tiempo, cada uno con sus propias habilidades y mejoras.

Lo mejor es que es un juego largo pues además de las 11 misiones tenemos otras secundarias que extienden nuestra aventura que se vuelve aún más entretenida gracias al sound track. Lo único malo es que a veces es muy difícil y hasta a veces frustrante, pero de ahí en fuera no se puede negar que será una nueva franquicia, disponible solo en Switch.

Gears 5

Al fin llegó uno de los títulos más esperados para el Xbox One en donde continuamos la aventura que se inició tras la invasión de los Locust en nuestro mundo.

El game play es lo mismo que hemos visto en entregas anteriores pero con movimientos más fluidos. La historia en solitario continúa contándonos las aventuras de Kait Diaz por lo que descubriremos más sobre este personaje.

Como era de esperarse vuelve también el multijugador en línea que le agrega horas de diversión. Los gráficos son impresionantes y el sonido ambiental te hace sentir como si estuvieras en verdad en medio de la guerra. Es un juego que no te puedes perder y que está disponible en Xbox One y PC.

Lee También: Reseña: Madden NFL 20, Oninaki, The Dark Pictures: Man of Medan y Final Fantasy VIII Remastered

PES 2020

Pro Evolution Soccer 2020, es la edición anual de uno de los títulos con más fanáticos en Latinoamérica y entre los amantes del futbol en todo el planeta pues es un juego con un game play apegado a la realidad, variedad de modos para disfrutarlo además de gráficos espectaculares.

En esta ocasión no sólo hay mejoras gráficas, sino una extensa variedad de clubes, y estadios, lo que nos adentra aún más al mudo del deporte más popular, pues a todos nos gusta ponernos en los zapatos de nuestros ídolos del balón pie.

Las jugadas son naturales y los controles cómodos e intuitivos, además con el multijugador online, no te querrás despegar ni un segundo del control, está disponible en Ps4 y Xbox One, así que si eres fan de este deporte y esta saga, no te arrepentirás de tener la actualización de este año.

Yu-Gi-Oh El Legado del Duelista

Se trata de un juego de cartas en el que podremos revivir todas las temporadas de la serie hasta el momento, desde la primera hasta la más reciente.

No hay mucho que decir sobre el game play pues tenemos que usar un mazo de cartas e ir juntando nuevas para poder pasar los niveles. Así que todos los que gusten de la estrategia y de este personaje podrán pasar horas de diversión ya sea en el modo para un jugador o en línea y disfrutar de las más de 9 mil cartas que podemos elegir, está disponible solo en Nintendo Switch.

