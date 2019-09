CR7 llora a moco tendido al ver imágenes de su difunto padre

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, mostró una faceta diferente cuando durante una entrevista no pudo contener el llanto cuando le mostraron unas imágenes inéditas de su difunto padre (José Dinis Aveiro).

“Mi padre era alcohólico. No fue el padre que soñé tener. Yo lo quería, claro, pero nunca tuvimos una buena conversación” dijo Ronaldo

El jugador rompió a llorar cuando el conductor de television Piers Morgan le mostró unas imágenes de su difunto padre durante una entrevista en ITV.

“Necesito estas imágenes para enseñárselas a mi familia”, confesó un emocionado Cristiano Ronaldo.”No conozco al 100% a mi padre. Era alcohólico. Nunca vio lo que he llegado a ser. No me ha visto recibir mis premios”, apuntó Cristiano.