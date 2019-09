Kendall Jenner le hace un desprecio público a Khloé Kardashian y además la insulta

A través de Twitter la famosa modelo ha puesto a su hermana mayor en su lugar, de manera ofensiva

A principios de esta semana Kendall Jenner estrenó una nueva imagen para el desfile de Burberry cambiando su habitual melena negra -no está claro si se ha teñido el pelo o ha recurrido a una peluca- por un tono rubio ceniza poco habitual en ella.

Su hermana mayor Khloé Kardashian opina que ahora que las dos forman parte del bando de las rubias podrían pasar por gemelas, y a la famosa modelo no le ha hecho ninguna gracia esa comparación. De hecho, no ha dudado en dejar muy claro que ella no ve ese supuesto parecido por ningún lado de manera muy cortante después de que a Khloé se le ocurriera compartir su opinión con sus seguidores.

“Ella está perfecta de cualquier manera”, ha escrito la mayor de las dos hermanas en su cuenta de Twitter para celebrar el cambio de look de la maniquí, “pero la verdad es que ahora es idéntica a mí”.

De entre todas las respuestas que recibió su tuit, y ha habido muchas en vista de que no todo el mundo estaba de acuerdo Khloé, la más salvaje ha sido sin duda alguna la de la propia Kendall, que le ha asegurado: “Ya te gustaría, zo**a”.

Lo más curioso del asunto es que ninguna de las dos ha querido volver a mencionar el tema para ‘seguir el juego’ y demostrar que todo sería solo una broma sin mala intención.